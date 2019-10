Facebook | parte la sezione “News” Zuckerberg pagherà gli editori per pubblicare loro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) È tregua frae il mondo dell’informazione. O almeno così dice Mark. Il colosso dei social network ha lanciato da pochi giorni il servizio News, cioè l’accesso a storie e notizie di diverse pubblicazioni, per ora rivolto a un limitato a un gruppo di utenti americani, circa 200mila. Ad aderire alcune delle principali testate statunitensi, come New York Times, il Wall Street Journal, il Washington Post e il gigante dell’a Condé Nast. Si tratta della prima “partnership finanziaria di lungo termine fra gli”, ha spiegato il Ceo del social network in unale uscito proprio sul New York Times, sottolineando checommissioni alle aziendeali per la pubblicazione deicontenuti. “Siamo consapevoli che internet ha distrutto il modello di business dell’industria dei media. E noi siamo uno dei ...

