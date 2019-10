Daniela Martani Vs Ferragnez ' Idiota? Lo sono!' ma la Panicucci la bacchetta

Daniela Martani parla di Fedez - Selvaggia Lucarelli interviene : è lite : Daniela Martani parla di Fedez a La Vita in Diretta, interviene Selvaggia Lucarelli e scoppia la lite Oggi lo studio de La Vita in Diretta si è letteralmente acceso. Lorella Cuccarini ha infatti ospitato Daniela Martani per parlare di quello che è successo con Fedez. Proprio ieri, il rapper italiano è apparso sui social molto […] L'articolo Daniela Martani parla di Fedez, Selvaggia Lucarelli interviene: è lite proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni e Fedez battuti in tribunale da Daniela Martani : i social non sono autorevoli "non si lede la reputazione altrui. : La Procura di Roma ha chiesto di archiviare la querela di Fedez contro Daniela Martani, ex pasionaria dell'Alitalia, che aveva definito su Twitter la coppia Fedez e Chiara Ferragni «idioti...

Fedez e Chiara Ferragni insultati da Daniela Martani - per il pm "si può" : Galeotto fu l'episodio del compleanno di Fedez festeggiato al supermercato: i Ferragnez in quella occasione furono asfaltati dagli haters, con in testa la gieffina e pasionaria di Alitalia Daniela Martani che li insultò con tali parole: "Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo ...

Daniela Martani : Proposte oscene per lavorare in tv? Magari - tornassi indietro la darei : Ex concorrente del Grande Fratello, oggi in prima linea come esponente del veganismo, Daniela Martani ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera televisiva e confessato di non aver mai ricevuto – purtroppo – delle Proposte oscene. Intervistata durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, la Martani ha spiegato: “Se ho mai avuto qualche proposta oscena per lavorare in tv? No, Magari me l’avessero fatta. Purtroppo no, sennò stavo da ...

Dritto e Rovescio - la vegana Daniela Martani gela lo studio : Io non mangio per ingozzarmi : Nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio si è tenuto un dibattito sul delicato tema dell'obesità. Un tema questo che ha riacceso lo scontro in studio e ha visto, ancora una volta in tv, tra loro contrapporsi le rispettive categorie dei vegani e gli onnivori. Per la prima categoria, e quindi in qualità di pasionaria vegana, Daniela Martani ha rilasciato alcune dichiarazioni che nelle ultime ore fanno molto discutere: "Non c'entra niente il ...

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio gela Daniela Martani : "Quando mangia non prova piacere?" : A Dritto e Rovescio, lo scoppiettante talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, in un segmento di trasmissione tiene ancora banco il dibattito tra vegani e "carnivori". A rappresentare la prima categoria, ecco Daniela Martani, come sempre scatenata. "Non c'entra niente il veganesimo, qui stiamo p

Jacopo Fo vs Daniela Martani/ Video - verso dello scimpanzé contro l'attivista vegana : Jacopo Fo vs Daniela Martani Video: verso dello scimpanzé durante la trasmissione Dritto e rovescio su Rete 4, in diretta televisiva

Dritto e Rovescio - Jacopo Fo perde la pazienza e fa il verso a Daniela Martani : “Stai zitta - stai zitta” : Jacopo Fo ha perso la pazienza e ha scimmiottato – letteralmente – l’attivista vegana Daniela Martani nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio. I due erano ospiti della trasmissione in cui si fronteggiavano vegani e onnivori. L’ex gieffina ha spiegato tutte le ragioni per cui bisognerebbe smettere di mangiare la carne e Fo le ha replicato: “Io capisco il problema del maltrattamento degli animali, ma ...

Dritto e Rovescio - Jacopo Fo perde la pazienza e scimmiotta Daniela Martani e i vegani in studio : A suon di "stai zitta", Jacopo Fo scimmiotta, in tutti i sensi, Daniela Martani. I due, ospiti a Dritto e Rovescio, sono i veri protagonisti dello scontro vegani contro onnivori. L'ex gieffina spiega tutte le ragioni per cui le persone non dovrebbero mangiare la carne. Un'affermazione che non trova

Pomeriggio Cinque - Alessandro Cecchi Paone litiga con Daniela Martani e lascia lo studio : Le diverse correnti di pensiero circa i regimi alimentari scatenano il putiferio a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara d’Urso, nella puntata di giovedì 3 ottobre, si parla di diete vegane e dintorini. “Cosa non mangiano i vegani?” chiede la conduttrice, e una rappresentante del movimento vegano spiega: “I vegani non mangiano animali e derivati quindi carne, pesce, latticini, miele, uova e qualsiasi derivato ...

Pomeriggio 5 - Cecchi Paone litiga con Daniela Martani e se ne va : la d'Urso 'Chiedi scusa' : Una puntata con qualche momento di tensione quella di oggi di Pomeriggio 5. Tutto è accaduto nella seconda parte del programma che è stata dedicata ai vari tipi di alimentazione. Si parlava infatti dei vegani e dei vegetariani. Tanti, gli ospiti in studio. Oltre a Francesco Nozzolino e a molti altri, anche Daniela Martani che molti ricorderanno concorrente del Grande Fratello. In collegamento, Alessandro Cecchi Paone e Flavia Vento. Il dibattito ...

Alessandro Cecchi Paone litiga con Daniela Martani e se ne va - Barbara d'Urso : "Non rispetta me" : Sono passati solo 7 giorni dalla vicenda registrata a Dritto e Rovescio nella quale carnivori e vegetariani sono quasi venuti alle mani, oggi a Pomeriggio cinque Barbara d'Urso ha riproposto l'argomento rischiando il bis in un certo senso, con la differenza che i contendenti si trovano l'uno distante dall'altra: l'ex gieffina Daniela Martani (vegana) in studio mentre Alessandro Cecchi Paone (che sostiene l'alimentazione anche a base di carne ...

Daniela Martani VS CECCHI PAONE : 'STAI ZITTO'/ 'Sei una cialtrona - non sapevi fare..' : DANIELA MARTANI difende i diritti degli animali a Pomeriggio 5: 'i cacciatori sono dei poveri sfigati, gli taglierei le gomme'.

Daniela Martani : “Io se vedo i cacciatori gli taglio le gomme - non me ne frega niente” : Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. La pasionaria veg si è scagliata di nuovo contro i cacciatori: “Ai cacciatori vorrei tagliare le gomme delle macchine. Sono molto felice che ci siano gruppi di animalisti che si organizzano per farlo. E’ ...