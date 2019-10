Roma-Milan 2-1 | Serie A calcio | Dzeko e Zaniolo trascinando i giallorossi | rossoneri in

Milan - così è un’agonia! Scarsa concentrazione e troppi errori : una Roma a mezzo servizio ringrazia e vede la zona Champions : La Roma supera 2-1 il Milan e vede la zona Champions: altra prova incolore dei rossoneri che buttano via una gara a causa della Scarsa concentrazione Roma-Milan, ore 18:00 treno in orario sul binario Europa. Un’occasione da non sbagliare, scontro diretto fra due squadre con ambizioni di alta classifica ma che fin qui hanno pagato un inizio di stagione complicato. Entrambe con un allenatore nuovo in panchina (il Milan addirittura con ...

Roma-Milan - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko-Zaniolo - attenti a quei due - Calabria autolesionista [FOTO] : Roma-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il match delle 18 della 9^ giornata di questa domenica di Serie A ha messo di fronte giallorossi e rossoneri all’Olimpico. La partita è appena terminata, la Roma ha vinto di misura (2-1) con le reti di Dzeko e Zaniolo. In mezzo, il momentaneo pari di Theo Hernandez. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. Roma Pau Lopez 6 – Sul gol poteva forse fare qualcosa ...

La Roma batte il Milan - 2-1 : e va a un punto dal Napoli : Era fondamentale per la Roma tornare alla vittoria, spezzando la serie di pareggi consecutivi e la squadra di Fonseca ce l'ha fatta battendo 2-1 il Milan. Nonostante l'emergenza continua...

Roma-Milan 2-1 - giallorossi vicini al Napoli - ancora un tonfo dei rossoneri : I lombardi si fanno preferire in avvio con ritmi lenti, ma appena si alzano emerge la squadra di Fonseca: occasioni anche per Pastore, Smalling e Mancini

Calcio : posticipo - Roma-Milan 2-1 : 19.55 La Roma,falcidiata dagli infortuni,torna al successo dopo un mese:all'Olimpico 2-1 al Milan che prolunga la crisi. Milan bene i primi 15',poi doppia chance per la Roma con Pastore. Ci provano Calhanoglu e Suso dalla distanza,Donnarumma para di pugno su Zaniolo prima del gol di testa di Dzeko (38', sponda di Mancini su corner). Al 42' Donnarumma salva col volto su Pastore. Nella ripresa meglio la Roma in avvio, ma pareggia il Milan con ...

La Roma punisce un Milan impreciso e si rilancia : Dzeko e Zaniolo inguaiano i rossoneri [FOTO] : Roma Milan live, le formazioni ufficiali – Allo stadio Olimpico, nona giornata del campionato di Serie A, va in scena un classico del campionato italiano. Una Roma incerottata vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Cagliari e Samp. Per i giallorossi il successo casalingo manca da oltre un mese e questa sera diventa fondamentale centrare i tre punti per non perdere altro terreno dal terzo posto. Non ...

VIDEO Roma-Milan 2-1 - highlights - gol e sintesi della partita : Dzeko e Zaniolo fanno volare i giallorossi : La Roma ha sconfitto il Milan per 2-1 nel match valido per la nona giornata della Serie A, i giallorossi si sono imposti all’Olimpico nello scontro tra le deluse di questo avvio di campionato mentre i rossoneri sono sempre più in crisi. I padroni di casa sono passati in vantaggio col proverbiale colpo di testa di Dzeko al 38′, Theo Hernandez ha pareggiato al 55′ ma tre minuti più tardi Zaniolo ha bucato la rete con una stoccata ...

