Max Verstappen F1 | GP Messico 2019 | “La penalità? Una grossa delusione | ma abbiamo una

Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1 : al suo posto ci sarà Charles Leclerc : Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen penalizzato - Leclerc scatta dalla pole in una gara che si annuncia imprevedibile : Il circuito Hermanos Rodriguez, già di suo, è uno dei più variegati e complicati da leggere di tutto il calendario del Mondiale di Formula Uno. Le prestazioni messe in mostra dai tre top team, inoltre, stanno andando a comporre un Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno che si annuncia assolutamente impronosticabile e imprevedibile. Red Bull, Ferrari e Mercedes sono divise davvero da pochi centesimi. Un vero e proprio sorso di tequila per ...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen penalizzato - Leclerc scatta dalla pole in una gara che si annuncia imprevedibile : Il circuito Hermanos Rodriguez, già di suo, è uno dei più variegati e complicati da leggere di tutto il calendario del Mondiale di Formula Uno. Le prestazioni messe in mostra dai tre top team, inoltre, stanno andando a comporre un Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno che si annuncia assolutamente impronosticabile e imprevedibile. Red Bull, Ferrari e Mercedes sono divise davvero da pochi centesimi. Un vero e proprio sorso di tequila per ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen perde la pole - gli highlights delle qualifiche : Max Verstappen si vede comminate 3 posizioni di penalità per non avere rallentato sotto regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Bottas nella Q3 del GP del Messico di F1 di ieri. L’olandese, quindi, passa dalla pole position al quarto posto, lasciando campo libere alle Ferari che monopolizzano la prima fila. Vediamo quindi gli highlights del sabato di Città del Messico e vediamo cos’è successo nei momenti clou. VIDEO: ...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen penalizzato! CHARLES LECLERC IN POLE POSITION - prima fila tutta Ferrari : Max Verstappen è stato penalizzato perché non ha alzato il piede dall’acceleratore in regime di bandiera gialla durante le qualifiche del GP del Messico 2019. Inizialmente la FIA aveva deciso di non investigare, poi lo stesso olandese ha confessato il suo errore durante la conferenza stampa ed è stato così convocato dai commissari: dopo una lunga audienza si è deciso per una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di ...

VIDEO Max Verstappen rischia di perdere la pole position : non frena con le bandiere gialle - l’errore nelle qualifiche del GP del Messico : Max Verstappen non ha alzato il piede quando ha visto la bandiera gialla esposta per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche del GP del Messico. L’olandese non ha decelerato come prevede il regolamento, ha visto la segnalazione dei commissari e anche visto la Mercedes incidentata ma ha proseguito del suo passo conquistando la pole position. Il pilota della Red Bull non è stato indagato originariamente, poi ha confessato ...

VIDEO Max Verstappen rischia di perdere la pole position : non frena con le bandiere gialle - l’errore nelle qualifiche del GP del Messico : Max Verstappen non ha alzato il piede quando ha visto la bandiera gialla esposta per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche del GP del Messico. L’olandese non ha decelerato come prevede il regolamento, ha visto la segnalazione dei commissari e anche visto la Mercedes incidentata ma ha proseguito del suo passo conquistando la pole position. Il pilota della Red Bull non è stato indagato originariamente, poi ha confessato ...

F1 - la FIA prima non indaga e poi convoca Max Verstappen. Ecco cosa è successo : decisiva l’ammissione dell’olandese : Le qualifiche del GP del Messico 2019 si sono concluse con un episodio che farà discutere a lungo. Valtteri Bottas si è schiantato contro il muro all’ultima curva, sono subito state esposte le bandiere gialle per motivi di sicurezza e questo chiaro segnale costringe i piloti ad alzare il piede dall’acceleratore. Lo hanno fatto tutti tranne Max Verstappen che ha conquistato la pole position. Le immagini parlavano chiaro, Mattia ...

VIDEO Max Verstappen - l’ammissione : “Bandiere gialle? Non ho rallentato” : Max Verstappen ha confessato. Nella conferenza stampa che ha fatto seguito alle qualifiche del GP del Messico, l’olandese ha dichiarato che non ha alzato il piede quando ha visto le bandiere gialle esposte per l’incidente di Valtteri Bottas. Il pilota della Red Bull ha conquistato la pole position e originariamente non era stato nemmeno indagato ma poi le sue candide parole davanti ai microfoni hanno portato i commissari a ...

VIDEO Max Verstappen - l’ammissione : “Bandiere gialle? Non ho rallentato” : Max Verstappen ha confessato. Nella conferenza stampa che ha fatto seguito alle qualifiche del GP del Messico, l’olandese ha dichiarato che non ha alzato il piede quando ha visto le bandiere gialle esposte per l’incidente di Valtteri Bottas. Il pilota della Red Bull ha conquistato la pole position e originariamente non era stato nemmeno indagato ma poi le sue candide parole davanti ai microfoni hanno portato i commissari a ...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen indagato e convocato dai commissari! Pole position a rischio - la Ferrari spera : Max Verstappen è stato ufficialmente convocato dai commissari di gara del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Verstappen ha conquistato la Pole position dominando le qualifiche andate in scena nella prima serata italiana ma l’alfiere della Red Bull rischia una penalizzazione perché non ha rispettato le bandiere gialle sventolate all’ultima curva in ...

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1 : Il pilota olandese Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1, in programma domenica sera all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Nelle qualifiche di sabato Verstappen è stato il più veloce davanti alle Ferrari

F1 - Risultato Qualifiche GP Messico 2019 : Max Verstappen in pole position col giallo davanti a Leclerc e Vettel - 4° Hamilton : Max Verstappen conferma il suo straordinario rapporto con la pista di Città del Messico firmando una fantastica pole position e migliorando il record assoluto del tracciato per un solo millesimo facendo meglio del suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. L’olandese della Red Bull, già vincitore in Messico delle ultime due edizioni, si è imposto in qualifica con uno stratosferico 1’14″758 precedendo le Ferrari ed ...

Super Max! Verstappen domina le qualifiche del Gp del Messico : 2ª pole della carriera e Leclerc mastica amaro : Max Verstappen guadagna la pole position nel Gp del Messico: il pilota Red Bull chiude davanti a Leclerc e Vettel. Il giovane ferrarista si gioca il primo posto con un errore all’ultimo giro “Vado al massimo, vado in Messico!” cantava Vasco Rossi in una sua famosa canzone che probabilmente a Max Verstappen sarà sconosciuta, ma che descrive alla perfezione l’esito delle qualifiche del Gp del Messico. Il giovane ...