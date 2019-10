LIVE Juventus-Fiorentina 1-0 calcio femminile | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA

LIVE Juventus-Fiorentina 0-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : tutto pronto a Cesena - inizia la battaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 12:31 Ricordiamo che in caso di parità, dopo i novanta minuti regolamentari, si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. 12:28 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, foto di rito, sorteggio e si parte! 12:25 Ultimi minuti di riscaldamento a ...

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol : pari Juventus - ora l'Inter! LIVE score : Risultati Serie A, classifica: la Diretta gol Live score delle partite di oggi, 26 ottobre 2019, valide come anticipi della nona giornata.

Lecce-Juventus - Coppola (vice LIVErani) : “partita di sacrificio” : “E’ stato un grande esordio per me, siamo felici del punto conquistato in casa. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, abbiamo sbagliato qualche palla in uscita che potevamo gestire meglio. Ho chiesto alla squadra di salire, spesso ci siamo riusciti, altre volte abbiamo faticato”. Sono le dichiarazioni Manuel Coppola, vice-allenatore di Fabio Liverani dopo l’impresa contro la Juventus, 1-1 il risultato finale. ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : finale tutto da vivere al Via del Mare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 98′ FINISCE QUI! IL LECCE FERMA LA JUVENTUS SULL’1-1! 97′ Ultimo calcio piazzato per la Juventus. 96′ GABRIEL SU HIGUAIN! Risponde presente sul tiro diagonale del Pipa. 95′ Lapadula fa salire la squadra e subisce fallo: clima infuocato. 94′ Spinge Cuadrado! Ancora angolo per la Juventus. 92′ Resta giù anche Bentancur: tantissime ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Mancosu risponde a Dybala! Finale da vivere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Dybala!!!! CHE TIRO A GIRO! Il #10 si accentra e sfiora l’incrocio. 76′ BONUCCI! Spiovente da sinistra su cui si avventa il viterbese ma tira alto. 75′ Esce fuori dal campo Mancosu accompagnato da Bentancur. 74′ Cartellino giallo anche per Maurizio Sarri che protesta per perdita di tempo. 73′ Ammonito Mancosu, che ha i crampi, per fallo su ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 : Dybala-Mancosu - doppio rigore : Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : ennesimo fallo di mano di de Ligt e rigore giallorosso! Mancosu lo trasforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58′ Fuori Danilo, dentro Cuadrado, il più in forma della Juventus. 57′ Grande rigore calciato da Mancosu che non si lascia beffare dal polacco: pareggio giusto ma ennesimo errore di de Ligt. 56′ Mancosu! CON CALMA OLIMPICA! PAREGGIO DEL LECCE! 55′ rigore PER IL LECCE! ennesimo fallo DI mano DI DE Ligt! VAR IN AZIONE! 54′ Mancosu! CHE BOLIDE! Grande parata di ...

LIVE Lecce-Juventus 0-1 : Dybala trasforma il rigore con la Var : Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal...

LIVE Lecce-Juventus 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : il Var concede un rigore a Madama e Dybala non sbaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ rigore perfetto di Dybala ma il tutto è nato da un contrasto tra Pjanic e Petriccione: contatto che resta dubbio per posizione ed entità. 50′ PAULO Dybala! rigore PERFETTO! 1-0 JUVENTUS! 49′ rigore PER LA JUVENTUS! Dybala DAL DISCHETTO! 49′ VAR IN AZIONE! Il fallo di Petriccione potrebbe essere rivalutato come calcio di rigore. 48′ Fallo su Pjanic a limite ...

Lecce-Juventus 0-0 LIVE - fine primo tempo

Lecce-Juventus 0-0 LIVE - quante occasioni sta fallendo la Juve!

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Madama domina ma non colpisce! I salentini reggono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37′ Sarri si fa sentire: la Vecchia Signora è calata di ritmo. 35′ Grande intervento di Lucioni su Higuain: era in offside il #9. 33′ Il Lecce prova ad alzare il baricentro ora: match molto bello a Via del Mare. 31′ Sta dominando la Juventus: il Lecce ringrazia Madama per la mira poco precisa quest’oggi. 29′ ANCORA DYBALA! CONCLUSIONE DI POCO FUORI! Grande ...

Lecce-Juventus 0-0 LIVE - annullato gol a Higuain