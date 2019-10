Guida Call of Duty Modern Warfare | come salire di livello facilmente

Guida Call of Duty Mobile al Battle Royale - i consigli per la sopravvivenza : L'inizio del mese di ottobre ha segnato l'arrivo sulla scena videoludica di Call of Duty Mobile, l'atteso titolo della serie dedicato ai sistemi operativi Android e iOS. A poche settimane di distanza dall'arrivo del nuovo capitolo, Call of Duyt Modern Warfare, sugli scaffali dei negozi, la serie si fa piccina piccina per entrare nelle tasche dei giocatori, a bordo dei loro smartphone. Uno degli elementi maggiormente attesi di Call of Duty ...

Guida Borderlands 3 - come trovare lo shotgun leggendario Conference Call : Il 13 settembre, Borderlands 3 è esploso nel mondo videoludico, andando a debuttare con il fare del campione su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo due capitoli principali e un "pre-sequel" di successo, la saga è tornata a sedurre tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona con un terzo episodio più grande, grosso e cattivo dei precedenti. Nei panni di quattro nuovi Cacciatori della Cripta, siamo chiamati a combattere fianco a fianco ...