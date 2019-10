10 volte Roger | Basilea festeggia il suo Re! Federer supera De Minaur in finale e tocca

Fonte : sportfair

(Di domenica 27 ottobre 2019)domina ladindo in due set Alex De: il campione svizzero alza al cielo il 10° trofeo davanti al pubblico di casa Doveva essere una festa ampiamente annunciata e così è stato. Alex Denon fa scherzi,domina ladell’ATP di. Sospinto dal pubblico di casa,chiude in bellezza una settimana straordinaria nella quale non ha perso nemmeno un set: la ciliegina sulla torta è il netto 6-2 / 6-2 con il qualeil giovane Deper archiviare la 10ª vittoria in carriera sul cemento di(2006-2007-2008-2010-2011-2014-2015-2017-2018 le altre vittorie). Perè il 103° torneo della carriera, nonchè il quarto della stagione dopo Dubai, Miami e Halle. A, ormai vero e proprio feudo del ‘Re’,è instriscia positiva da 24 partite consecutive.L'articolo 10 ...

