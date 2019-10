Isee | messaggio 3835 dell' Inps | variazioni lavorative e reddituali diventano alternative

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Con il decreto Crescita, il n° 34 del 30 aprile 2019, sono state apportate sostanziali modifiche in materia di, l'Indicatorea situazione economica equivalente che molte famiglie utilizzano per accedere alle più svariate prestazioni assistenziali. Le modifiche più importanti riguardano la versione corrente'indicatore. In particolare, vengono estese le tipologie di casi in cui l'corrente può essere richiesto. Non meno importante inoltre è l'estensionea durata di validità di questo. Ecco le novità spiegate dal nuovodel 23 ottobre 2019 da parte. Requisiti meno rigidi Con il decreto Crescita l'obiettivoe modificheè stato quello di rendere meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio che tra l'altro sarà utile anche ai potenziali nuovi richiedenti del reddito di cittadinanza. Lenormative ...

cribart : RT @dcirioli: Via libera al nuovo ISEE corrente. Nuova modulistica e nuove regole in vigore dal 23-10-2019. Messaggio @INPS_it su @ItaliaOg… - dcirioli : Via libera al nuovo ISEE corrente. Nuova modulistica e nuove regole in vigore dal 23-10-2019. Messaggio @INPS_it su… -