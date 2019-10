Bimbo malato di tumore al cuore si sveglia dal coma e sorride a suo padre

Raccoglie 150mila euro di fondi per il figlio malato e li spende con le prostitute. Il Bimbo muore a 2 anni : Prende i 150mila euro donati per il figlio malato e li spende per divertirsi in un festino hard: e il bambino muore a 2 anni. Una storia choc che viene dal Brasile, dove il piccolo Joao Miguel Alves,...

Donano 150mila euro per il figlio malato - il padre li spende per un festino hard : Bimbo muore : Il piccolo João è morto dopo che suo padre ha abbandonato lui e sua madre, spendendo tutto il denaro raccolto per le cure del bambino in abiti firmati, orologi, droghe, prostitute e alcol. La polizia brasiliana lo ha arrestato direttamente nell'hotel di lusso dove era ospite da circa un mese.Continua a leggere

Ultrà Norimberga - che cuore : raccolta fondi in favore di un Bimbo malato : Un gesto nobile, sicuramente da mettere in risalto. Alcuni Ultrà del Norimberga hanno infatti deciso di raccogliere dei fondi per un bambino di 6 anni, Oskar, colpito da un tumore al cervello inoperabile Aiutati dai tifosi del Rapid Vienna, con cui sono gemellati, i tifosi tedeschi hanno raccolto quasi 34 mila euro da donare al piccolo Oskar e a sua madre Janina, in difficoltà economiche. Una volta appreso dell’iniziativa dei tifosi, ...