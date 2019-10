Inchiesta Bio-On | la ricerca di tecnologie miracolose spesso non fa altro che danni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La Bio-On, una ditta che si proponeva di produrre polimeri biodegradabili e sostenibili, è decisamente in brutte acque. Abbiamo letto dell’arresto del presidente, del sequestro di 150 milioni di euro, del crollo del titolo in borsa, e altre cosette. Il tutto arriva dopo le pesanti critiche che la ditta aveva ricevuto dal fondo di investimento americano Quintessential che l’accusava, sostanzialmente, di “vendere fumo”. È ancora presto per dare un giudizio definitivo su questa vicenda e c’è già chi viene fuori a parlare di un complotto dei poteri forti – i petrolieri – per affossare una ditta che gli faceva concorrenza. Potrebbe anche essere, ma la cosa più probabile è semplicemente che ci troviamo di fronte a uncaso di una tecnologia millantata come miracolosa, o quasi, e che poi si rivela inutilizzabile in pratica. È un problema di ordine generale: quando ci troviamo ...

