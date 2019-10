Sinner-Monfils | ottavi ATP Vienna 2019 | data | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Tennis - Jannik Sinner da urlo : Monfils battuto - e quarti di finale ad Anversa : Futuro roseo per il Tennis azzurro. Dopo l'ennesimo exploit stagionale di Matteo Berrettini che ha conquistato le semifinali al Masters 1000 di Shanghai, questa volta tocca al classe 2001 Jannik Sinner far sognare l'Italia dello sport. Il talento altoatesino si è reso protagonista di una vera e propria impresa nel torneo Atp 250 di Anversa battendo in due set (6-3, 6-2) la prima testa di serie Gael Monfils, numero 13 delle classifiche ...

Tennis - Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils : “Ho giocato in maniera solida e ho servito bene. Ora Tiafoe” : Jannik Sinner ha letteralmente demolito Gael Monfils e si è qualificato ai quarti di finale del Torneo ATP 250 di Anversa, il Tennista italiano ha strapazzato il forte francese (numero 14 al mondo) e ha così staccato il pass per il prossimo turno sul cemento belga. Ora il 18enne se la dovrà vedere con Francis Tiafoe in un incontro che, in caso di vittoria, gli garantirebbe l’accesso tra i primi 100 del ranking internazionale: il trentino ...

Tennis - Jannik Sinner spazza via Gael Monfils in un’ora e approda ai quarti di finale ad Anversa! : Signore e signori, che Jannik Sinner! L’azzurrino, presente nel tabellone principale dell’ATP 250 ad Anversa (Belgio) grazie ad una wild card, spazza via in 61′ di partita il n.14 del mondo Gael Monfils e conquista i quarti di finale. Una prestazione sublime dell’altoatesino che, giocando sciolto e senza alcun timore reverenziale nei confronti del suo più titolato rivale, ha messo in mostra un Tennis scintillante e ...

LIVE Sinner-Monfils 6-3 6-2 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : straordinaria vittoria dell’altoatesino in un’ora di gioco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 17.54 L’ultimo punto è stato un rovescio lungo di Monfils, ora Jannik, che sale virtualmente al numero 108 del mondo, sfiderà nei quarti di finale un altro NextGen, lo statunitense Frances Tiafoe! 6-2 straordinaria vittoria DI JANNIK SINNER! Distrutto in un’ora di gioco Gael Monfils! 30-40 Risposta di dritto in rete di ...

LIVE Sinner-Monfils - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : esame di maturità per l’azzurro - anche Berrettini e Fognini osservano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Monfils Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Gael Monfils, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Anversa: oggi, non prima delle ore 16.30 italiane, scatterà la sfida che opporrà la wild card italiana al numero uno del tabellone. Spettatori interessati della sfida saranno altri due azzurri, in corsa come ...

