Inter-Borussia Dortmund 2-0 | Lautaro e Candreva per la prima vittoria | La partita

L'Inter piega il Borussia Dortmund 2-0. E' di Candreva il gol decisivo : L'Inter piega il Borussia Dortmund 2-0 in una gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Lautaro Martinez al 22' e Candreva all'88'. Un successo importantissimo per i nerazzurri, che tornano in piena corsa per la qualificazione agli ottavi. Nella classifica d

Inter-Borussia Dortmund 2-0 - le pagelle nerazzurre : Lautaro e Candreva trascinatori : Si è da poco concluso il match di Champions League, valido per la terza giornata della fase a gironi del gruppo F, allo stadio Meazza tra Inter e Borussia Dortmund sul risultato di 2-0, con le reti di Lautaro Martinez al 22' e di Antonio Candreva all'89'. Un risultato che porta i nerazzurri al secondo posto del girone con 4 punti, agganciando proprio i tedeschi. Le due squadre si affronteranno al Signal Iduna Park di Dortmund nella gara di ...

Pagelle Inter-Borussia Dortmund 2-0 - voti Champions League 2019-2020 : decidono Lautaro e Candreva : Qui di seguito le Pagelle di Inter-Borussia Dortmund, sfida valevole per la terza giornata della Champions League 2019-2020 Handanovic 7: Due parate fondamentali per tempo, prima su Sancho e poi su Brandt. Decisivo il capitano nerazzurro, che salva la sua squadra. Quasi come se avesse segnato due gol. Godin 6,5: in queste notti conta anche l’esperienza ed il centrale uruguaiano ne ha ovviamente tantissima. Non sbaglia praticamente nulla. ...

Borussia Dortmund-Inter - quando si gioca la prossima partita? Data - programma - orario e tv : Inter e Borussia Dortmund si sono affrontare questa sera in Champions League, a San Siro è andato in scena un incontro fondamentale per le sorti della fase a gironi di entrambe le formazioni che sono in piena lotta per qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea. Le due squadre si sfideranno nuovamente tra due settimane ma a campi invertiti, sarà dunque la compagine tedesca a ospitare i nerazzurri al Westfanlenstadion ...

Inter – Borussia Dortmund - le scelte di Conte : Tutto confermato in casa Inter per quel che riguarda la formazione iniziale per la sfida contro il Borussia Dortmund. C’è Gagliardini a centrocampo al posto di Sensi, mentre in attacco spazio al tandem Lautaro-Lukaku. Queste le formazioni ufficiali della sfida: Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro, Lukaku. Borussia Dortmund (4-4-2): Bürki; Akanji, Weigl, Hummels, ...

Probabili formazioni Inter Borussia Dortmund/ Quote : Lukaku-Lautaro - la coppia d'oro : Probabili formazioni Inter Borussia Dortmund: le Quote del match. Analizziamo le mosse dei due allenatori per la sfida di questa sera di Champions league.

