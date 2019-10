Maltempo, paura nell'Alessandrino:danni

Notte dia causa della violenta ondata didelle ultime ore, che sta causandoingenti.Dopo aver superato i 9 metri il livello del Bormida sta calando anche ad Alessandria, ma il ponte che lo attraversa resterà chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo. Frane e allagamenti su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio e tra Novi e Pozzolo Formigaro. Scuole chiuse nel capoluogo e in altri centri. Sulla A21 chiuso svincolo direzione Milano.(Di martedì 22 ottobre 2019)