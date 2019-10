Matteo Orfini | il retroscena | l' orfano di Matteo Renzi che resta nel Pd per rompere

Matteo Orfini ci spiega perché al Pd serve un congresso vero : Roma. serve un congresso vero, spiega Matteo Orfini al Foglio, per dare vita a un Pd “all’americana”. Non una “casa comune”, per dirla con Dario Franceschini, insieme ai Cinque stelle. “Credo che la scissione sia una cosa seria, sbagliata ma seria, e avrà degli effetti sul Pd. Si è creato un soggett

"Un cartello da Calenda a Fratoianni - o saremo spazzati via". Intervista a Matteo Orfini : Ecco Matteo Orfini, che stavolta non ha seguito Matteo Renzi: “Perché è un errore, che rischia di danneggiare non solo Renzi, ma l’intero campo progressista. Siamo in uno dei momenti più drammatici della sinistra italiana”. Inizia così una conversazione con l’HuffPost, in cui il capocorrente dei “giovani turchi” propone un contenitore all’americana: “Da Calenda a ...

Matteo Orfini - nel nome di Carola : "Non c'è più Salvini - ma la Lamorgese...". Alan Kurdi - bomba Pd sul governo : Al Viminale non c'è più Matteo Salvini, e il Pd è al governo, ma Matteo Orfini trova comunque il modo di sparare a zero sul Ministero degli Interni. Motivo? Il no all'apertura dei porti italiani della neo-ministra Luciana Lamorgese ribadito alla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye ferma al