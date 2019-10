Fdi | Meloni | ‘Parlamento è luogo dove voce cittadini non conta’

Giorgia Meloni - i sondaggi e la svolta copernicana di Fdi : "Né Salvini né Berlusconi - a chi rubiamo i voti" : "Il nostro avversario sono i rossogialli, l'obiettivo mio non è levare mezzo punto a Forza Italia o alla Lega". Giorgia Meloni, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3 mette in chiaro quanto già affermato in una intervista al Messaggero. "Capisco quelli del M5s - ironizza la leader di F

Roma - Meloni protesta per l'assenza di bandiere di Fdi : 'Come ospiti a casa d’altri' : In vista dell'attesa manifestazione di oggi a Roma in Piazza San Giovanni, organizzata dalla Lega, che vedrà tutto il centrodestra in piazza, Giorgia Meloni polemizza per la mancata presenza di bandiere del suo partito. A suo avviso è un'occasione mancata per il centrodestra unito. Anche La Russa sembra sorpreso, mentre Gasparri invita tutti a restare compatti. Nessuna bandiera di Fratelli D'Italia Nella giornata di oggi, in occasione della ...

Meloni : Fdi partecipa a manifestazione con Tricolore - peccato per simbolo Lega su palco : Roma – “Fratelli d’Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a Piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace però dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della Lega, addirittura sul palco. Come se fossimo ...

Taglio parlamentari - la vigilia. Di Maio : “Mi aspetto sì trasversale”. Meloni : “Ci attaccano - ma Fdi da sempre a favore. Pd che farà?” : I parlamentari si preparano al voto finale per tagliare le loro stesse poltrone. La riforma che propone la riduzione delle poltrone a Camera e Senato arriva infatti a Montecitorio per l’ultima lettura lunedì 7 ottobre e il via libera definitivo al ddl che modifica la Costituzione è atteso per martedì. “Sono emozionato”, ha detto oggi il capo politico M5s Luigi Di Maio che sul via libera alla riforma aveva vincolato la partenza ...

Giorgia Meloni - prima picconata al governo : mozione di sfiducia Fdi contro Lorenzo Fioramonti : prima picconata al governo da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha predisposto la mozione di sfiducia in Senato contro Lorenzo Fioramonti, il ministro dell'Istruzione grillino al centro di mille polemiche per le sue iniziative recenti (dalla tassa sulle merendine alle giustificazioni pe

Meloni : da Fdi Odg nelle Regioni su maggioritario ed elezione diretta Capo Stato : Roma – “Fratelli d’Italia, mentre conferma il proprio voto favorevole alla proposta di referendum abrogativo che vuole contrastare l’ipotesi di modifica in senso integralmente proporzionale della legge elettorale in vigore, ha predisposto e sta presentando nei Consigli regionali, un ordine del giorno che impegni le Regioni a presentare due proposte di legge al Parlamento. La prima sulla modifica della legge elettorale che preveda almeno ...

Giorgia Meloni - la sfida a Salvini e Meloni : "Cosa dovete firmare se volete essere alleati di Fdi" : Un "patto anti-inciuci". Dal palco di Atreju, Giorgia Meloni lancia la sfida a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "Chi vuole essere nostro alleato firmi un patto anti-inciucio e si impegni a rimanere in questa metà campo, basta ambiguità". Riferimento alla Lega, che nel 2018 ottenne la vittoria rel

Giorgia Meloni - la lezione a Conte e Pd : "Aspetto ancora...". L'ordine impartito al popolo di Fdi ad Atreju : I "nemici" Giuseppe Conte e Graziano Delrio ad Atreju, casa di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia? Cronaca di un incontro in bilico tra freddezza del pubblico, cortesie per gli ospiti e veleni tenuti dietro il palco. I sostenitori di FdI dicono di essere andati lì solo per ascoltare il premier unghe

Giorgia Meloni invita Giuseppe Conte ad Atreju : il premier nella "fossa dei leoni" sovranisti di Fdi : Simbolicamente deve essere anche un tentativo di dire no ai partiti di plastica, quelli artefatti e privi di un radicamento territoriale. Di sicuro è un modo per recuperare l' anima ecologista della destra, la sua vena ambientalista, "verde" oseremmo dire, che si preoccupa della Natura e della salut

Roma, 14 set. (AdnKronos) – Martedi 17 settembre alle ore 11.30 nella sala stampa della Camera dei deputati, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni presenta "Atreju 19, Sfida alle stelle". L'annuale manifestazione della destra italiana si terrà a Roma all'Isola Tiberina dal 20 al 22 settembre.

Manifestazione Roma Fdi-Lega/ Meloni : 'Vaffa Day per il M5s. Su Forza Italia...' : Manifestazione a Roma FdI-Lega contro Governo M5s-Pd: Meloni, Salvini e Toti salutano 'i poltronari' del Conte-bis. Le ultime notizie.

Fdi e Lega con tricolori in piazza contro il governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader del Carroccio : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

Presenti già 100 persone per manifestazione Fdi : alle 12 intervento Meloni-Salvini : Roma – Ci sono gia’ poco piu’ di un centinaio di persone davanti Montecitorio per la manifestazione convocata da Fratelli d’Italia, e nella quale e’ confluita anche la Lega, nel giorno del primo voto di fiducia al governo Conte bis. Molti i tricolore al vento, accompagnati da alcuni striscioni critici contro l’esecutivo targato Pd-M5S. Dopo l’inno nazionale intonato in coro da parte dei manifestanti, ora ...

Non è un mistero che l'attivismo di Giorgia Meloni nella fiera e coerente opposizione a quello che ha da subito ribattezzato il "patto delle poltrone" abbia creato qualche invidia nel corpaccione leghista, ancora intontito dall'esito della crisi e dalle capriole di Salvini che ha...