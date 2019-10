Benevento-Perugia è anche Inzaghi vs Oddo | diretta su DAZN

Serie B verso l'ottava giornata : attesa per Benevento-Perugia ed Empoli-Cremonese : Una volta terminata la sosta nazionali, i 20 club di Serie B, nei giorni fra venerdì 18 e lunedì 21 ottobre, scenderanno in campo per l'ottava giornata. Le varie squadre sono pronte a darsi battaglia per continuare il proprio percorso verso la vetta. Il Benevento, prima in classifica e ancora imbattuta, non vuole rallentare la sua corsa e confermare il suo grande stato di forma. Serie B: tutte le partite Il weekend calcistico vedrà ...

Serie B - classifica abbonamenti : sale Trapani - primo Frosinone - bene Perugia e Benevento : La Serie B è già iniziata da oltre un mese, ma la classifica della campagna abbonamenti di tutte le società della cadetteria si è aggiornata fino a poco fa poiché alcune società hanno deciso di lasciare aperta la campagna abbonamenti anche all'inizio del campionato. Una scelta che non ha portato a grandi risultati visto che, come spesso avviene, chi ha intenzione di fare l'abbonamento lo sottoscrive già in piena estate: un vero e proprio atto ...

Serie B : l'Ascoli vola in vetta - lo seguono Perugia - Empoli e Benevento : Ancora una volta la Serie B si conferma imprevedibile. Al termine del turno infrasettimanale del 24 e 25 settembre, valevole per la 5a giornata di campionato, cambia ancora la squadra al comando della classifica, questa volta è il turno dell'Ascoli. I bianconeri infatti, sono stati bravi ad approfittare dei passi falsi delle dirette avversarie, andando a vincere nettamente contro lo Spezia. In coda, da segnalare il primo punto del campionato per ...