LIVE Sinner-Tiafoe | Atp Anversa 2019 in DIRETTA | 6-4 | l’altoatesino conquista il primo set

(Di venerdì 18 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4SET JANNIK! La chiusura perfetta dell’azzurro. Ace di Jannik e vittoria delset dopo solo 35 minuti. 40-30 SET POINT! 30-30 Brutto errore di rovescio di. 15-30 Scambio durissimo e alla fineriesce a far male con il rovescio. 0-30 Scappa via il dritto all’altoatesino. 0-15 Doppio fallo di. 5-4 Prima vincente di, ma oraserve per il match. 40-30 In corridoio anche un altro dritto di. 40-15 Lungo il dritto dell’americano. 40-0 Largo di pochissimo il recupero di dritto di. 30-0 Non resta in campo il dritto di. 5-3conferma agevolmente il break e tiene a zero il servizio. 40-0 Splendida prima di. 30-0 Non riesce il recupero di dritto all’americano. 4-3 C’E’ IL BREAK! Passante di dritto potente ...

