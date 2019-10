Jean-Claude Juncker | perché sarà lui a valutare la manovra e non Ursula von der Leyen

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Bene ma non benissimo. Lascritta dal governo M5s-Pd per l'Europa, non piace del tutto all'Europa stessa. Già,come sottolinea La Stampa, la Commissione europea farà partire comunque il consueto richiamo contro l'Ialia. La ragione? Restano troppi punti da chiarire, oltre al fatto che

HuffPostItalia : 'È Jean Claude il boss'. Juncker replica a Johnson: 'Felice per l'accordo, triste per Brexit' - Analysestrategy : RT @HuffPostItalia: 'È Jean Claude il boss'. Juncker replica a Johnson: 'Felice per l'accordo, triste per Brexit' - SBerritta : RT @cicap: 'Misteri e paranormale - come indagare con la lente della scienza' Conferenza del CICAP VdA 25 ottobre 2019, ore 18.00 Espace P… -