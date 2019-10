Gualtieri | svolta netta | ora cantieri per le riforme di fisco e pensioni

Manovra - sms del premier Conte al ministro Gualtieri : “Sull’evasione serve una rivoluzione - i cittadini in giro mi chiedono una svolta” : “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. E’ questo il Contenuto dell’sms, rivelato ieri notte dal Corriere.it, che il premier Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiedere che si insistesse nel cercare i fondi necessari per chiudere in tempo la Manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo ...