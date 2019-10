Manovra | il governo approva ‘salvo intese’ decreto fiscale e legge di Bilancio

Cosa c'è nella Manovra varata a tarda notte dal governo : Lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

Il governo approva “salvo intese” il dl fisco e la legge di Bilancio. Dal contante alle tasse - cosa prevede la Manovra : Via libera salvo intese del Consiglio dei ministri, dopo oltre 4 ore, alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

DiMartedì - Carlo Cottarelli inchioda il governo : "Le tasse salgono". Manovra - svelato un buco gigantesco : "Le tasse saliranno". Nella notte della Manovra, il professor Carlo Cottarelli interviene a DiMartedì, da Giovanni Floris: le chiacchiere, insomma, stanno a zero se anche il direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano (non certo tacciabile di simpatie salviniane o

Manovra - la maxi-tassa sulla casa : Imu più Tasi - così il governo darà l'ok per farci pagare di più : Non ci sarà la riforma del catasto, ma in Manovra potrebbe spuntare la maxi-tassa sulla casa, un accorpamento di Imu e Tasi con un'aliquota massima dello 0,86 per mille. Un'aliquota, ricorda il Corriere della Sera, pari alla somma dell'Imu (massimo lo 0,76 per mille) e della Tasi (lo 0,1): "Il risch

Manovra - Italia Viva contro l'abbassamento del tetto del contante : altro fronte nel governo : Toh, i renziani ne fanno una giusta. Contrari a tutto - ma che ci stanno a fare in questo governo? - ora si schierano anche contro l'abbassamento del tetto del contante a 1.000 euro. Nel giorno della Manovra, insomma, si apre un'altro fronte. Intenzione dei giallorossi è quella di portare la soglia

Super ticket in Manovra 2020 : governo - “va abolito entro l’anno” : Super ticket in manovra 2020: governo, “va abolito entro l’anno” Ottimismo, nemmeno tanto cauto, da parte del governo a proposito dell’abolizione del Superticket, il balzello sulle visite specialistiche. Super ticket: le parole del ministro Speranza “Vogliamo che il Superticket sia solo un brutto ricordo del passato. Per noi la priorità assoluta è abolirlo entro il 2020” ha detto recentemente il ministro della Salute Roberto Speranza ...

Salta il Cdm - il governo prende tempo per superare i litigi sulla Manovra : In Italia Salta il Cdm sulla manovra. Conte: “L’Iva non verrà toccata”. Il presidente del Consiglio ha spiegato che il governo sta “lavorando a possibili modifiche a quota 100”. E ha aggiunto che nella manovra “sarà importante il sostegno per le famiglie” compreso “un piano per gli asili nido”. L’at

Manovra : fonti governo M5S - ‘c’è accordo Pd-Iv su quota 100 - non esiste’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Le imposte sulle schede Sim -nei giorni scorsi già terreno di scontro tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la viceministra Laura Castelli – la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Queste, apprende l’Adnkronos, secondo fonti di governo M5S, le proposte che il Pd vorrebbe inserire in legge di bilancio, e sulle ...

Manovra : Bernini - ‘su quota 100 credibilità governo quota zero’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “quota 100 va smantellata per liberare risorse utili a tagliare sul serio, non a parole o nei decimali, il costo del lavoro e in generale il folle carico fiscale e contributivo che grava sull’impresa (il 53% dei profitti commerciali secondo l’ultima classifica della Banca mondiale, che ci pone al centodiciottesimo posto su centonovanta Paesi!)”. Lo afferma Anna Maria Bernini, ...

Manovra/ I numeri e le previsioni che inguaiano il Governo : Guardando alla possibilità che porti crescita, che faccia scendere il debito e abbia sufficienti copertura, la MANOVRA non sembra poter funzionare

Governo stringe su Manovra - domani CdM : 14.40 Si stringono i tempi per completare il quadro della manovra. Stasera alle 22, vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte, preceduto da una serie di riunioni al Mef tra il ministro dell'Economia, Gualtieri, tecnici, viceministri e sottosegretari per ultimi dettagli. Il Documento programmatico di bilancio (l'ossatura della manovra) approderà domani in CdM, assicurano fonti parlamentari, e sarà poi trasmesso alla Commissione Ue e ...

Manovra 2020 - Porro : 'Il governo penserebbe a una tassa sulle sim dei telefonini' : La scelta delle strategie sulla legge di Bilancio rappresenta un passaggio cruciale per la direzione che intende intraprendere un Paese. Occorre, infatti, stabilire da dove acquisire risorse per investirle altrove, evitando così di gravare con delle nuove imposte sui cittadini. Una prospettiva, quest'ultima, che, a volte, non può essere evitata. È destinato a far discutere il retroscena rivelato dal giornalista Nicola Porro che, nel corso della ...

Manovra - il def passa alla Camera per soli 3 voti. Roberto Calderoli : "Il governo guadagna così lo stipendio?" : Tre voti. Soltanto tre voti. Questo il margine con cui è passato alla Camera il Def, il testo che costituisce lo scheletro della prossima legge di Bilancio, probabilmente l'atto più importante sul quale è chiamato a legiferare il governo giallorosso. Pd e M5s, insomma, sul filo del rasoio. In Parlam