Inps per tutti | assitenza gratuita su prestazioni assistenziali a partire dal 14 ottobre

Reddito di cittadinanza (e non solo) : il progetto dell'Inps "per tutti" : Un buon numero di cittadini, molti sono clochard, avrebbe diritto a trattamenti e prestazioni di sostegno (Reddito di...

Concorso Inps : assunzioni per 5.500 impiegati - attesa per primo bando previsto a novembre : L’Inps assumerà 5.500 nuovi impiegati entro il 2020 e cresce l'attesa per la pubblicazione del bando di Concorso. Il programma prevede, una prima selezione per 1.869 posti, il cui bando uscirà in Gazzetta Ufficiale nei prossimi mesi, molto probabilmente entro il mese di novembre 2019. Il Concorso è stato annunciato nello scorso mese di luglio dal presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale Tridico insieme e da Luigi Di Maio, ...

**Rdc : Inps - quasi la metà delle autocertificazioni integrative già pervenute** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – quasi la metà delle autocertificazioni già pervenute all’Inps. Alle 8 di questa mattina, erano 264.637 le autocertificazioni integrative delle domande di Reddito o Pensione di Cittadinanza ricevuta dall’Inps in risposta agli sms inviati a quanti avevano presentato la domanda prima del 2 aprile 2019. Si tratta del 48,87% del totale, che ha già dato riscontro nei primi 2 giorni lavorativi da ...

Reddito di cittadinanza - pagamento ottobre a rischio : Inps invia sms a 500.000 persone : Reddito di cittadinanza a rischio per circa mezzo milione di beneficiari che hanno presentato la domanda nel mese di marzo e non provvedono a integrarla entro il prossimo 21 ottobre....

Reddito di cittadinanza : Inps informa su invio Sms - oltre 500mila per aggiornamento dati : Al fine di integrare online, sul sito Internet dell'Inps, la richiesta di Reddito di cittadinanza, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha inviato nei giorni scorsi oltre mezzo milione di Sms ad altrettanti beneficiari. In particolare, e per la precisione venerdì 4 ottobre, da parte dell'Inps sono stati inviati 519.586 Sms a coloro che attualmente percepiscono il Reddito di cittadinanza e che hanno presentato la domanda di accesso al ...

Evasione fiscale - da lotta a false compensazioni attesi 1-2 miliardi. Si studia piattaforma per l’incrocio dei dati di Inps - Inail e Entrate : Il governo punta a recuperare dal contrasto alle false compensazioni tra crediti e debiti su fisco e previdenza una cifra compresa tra uno e due miliardi di euro. Una cifra ben più bassa, dunque, rispetto ai 5-7 miliardi sperati dal leader M5s Luigi Di Maio. E’ emerso da una riunione che si è tenuta lunedì mattina alla Ragioneria dello Stato, alla quale hanno partecipato anche i vertici dell’Inps. Fonti vicine al dossier hanno riferito che non è ...

Visita fiscale Inps : lavoratore assente per figlio in ospedale multato : Visita fiscale Inps: lavoratore assente per figlio in ospedale multato Per ciò che concerne la Visita fiscale Inps molti lavoratori hanno sempre dei dubbi e delle perplessità in merito all’assenza giustificata durante le visite del controllo fiscale, e quindi durante le fasce di reperibilità. Qualora l’assenza non venisse giustificata, infatti, si andrebbe incontro a sanzioni importanti, mentre se l’assenza risulta giustificata (e può ...

Pensioni e Inps - a che cosa serve un fondo complementare pubblico per i giovani? : Il commento di Natale Forlani, già ai vertici della Cisl e coautore del Libro Bianco di Marco Biagi, tratto da IlSussidiario Nella Nota di aggiornamento del Def recentemente approvata dal Consiglio ...

Reddito di cittadinanza per invisibili - presentazione progetto Inps il 14/10 : Reddito di cittadinanza per invisibili, presentazione progetto Inps il 14/10 Il 14 ottobre 2019 il Reddito di cittadinanza si avvicina ai senza tetto e a tutti coloro che vivono in condizioni di povertà assoluta: l’iniziativa è stata presentata direttamente dal premier Conte. Reddito di cittadinanza: raggiungerà chi ne ha più bisogno Il 14 ottobre partirà un progetto Inps con obiettivo quello di avvicinare, per così dire, il Reddito a ...

Reddito di cittadinanza : l'Inps avvia la procedura per aggiornare la domanda da soli : l'Inps il 2 ottobre scorso ha pubblicato il messaggio n. 3568 che è molto importante per i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il messaggio fornisce indicazioni in merito alle modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari del Reddito, ma anche della pensione di cittadinanza. Infatti le domande per chi le ha presentate a marzo, cioè non appena le due misure sono diventate attive, va aggiornata. In ...

L'Inps ci ha rubato il Tfr - spariti 36 miliardi versati dagli italiani : ecco chi rischia di aver perso tutto : Oddio, mi è sparito il Tfr. Ben 3,3 milioni di lavoratori hanno deciso di "lasciare in azienda" la loro quota della liquidazione, che ammonta a circa il 7% della retribuzione. Peccato che se il dipendente è assunto in un' impresa superiore ai 50 addetti, il Tfr maturando (si chiama così) non resta i

Reddito di cittadinanza per "invisibili" : cosa prevede il progetto di Inps e governo : "Andremo in sei città dove ci sono 50mila persone senzatetto che non usufruiscono del Reddito di cittadinanza pur avendone...

Pensioni : l'Inps chiederà la restituzione degli aumenti perequativi - lettere in arrivo : Su questo argomento c'è già stata una manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil che manifestarono a Roma lo scorso giugno riempiendo Piazza San Giovanni. Parliamo di indicizzazioni delle Pensioni, di perequazione, lo strumento che serve per adeguare a cadenza annuale le Pensioni al tasso di inflazione. Il governo giallo-verde, quello con M5S e Lega in carica nei primi 14 mesi di legislatura, a gennaio ha previsto un nuovo meccanismo di ...

RIFORMA PENSIONI/ Per aiutare i giovani serve davvero chiamare in causa l'Inps? : Nella Nadef viene confermata la volontà di varare un intervento di RIFORMA PENSIONI in favore dei giovani utilizzando l'Inps