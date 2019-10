Infortunio Lozano | ansia Napoli Brutto colpo alla caviglia | Chucky esce in barella

Infortunio Lozano - botta alla caviglia : apprensione in casa Napoli : Infortunio Lozano – Un altro stop, per un calciatore di Serie A, arrivato con la propria Nazionale. Si tratta questa volta di Hirving Lozano , attaccante del Napoli che si va ad unire ai vari Zapata, Sanchez, Chiesa e compagnia. Nazionale, quanto mi costi! L’aria di casa non fa bene, troppi infortuni e tanta rabbia L’attaccante messicano è stato costretto ad abbandonare il campo in barella al 65′ di Messico-Panama. Un ...

Napoli - Infortunio per Hirving Lozano con la Nazionale : esce in barella dopo una brutta entrata sulla caviglia : Hirving Lozano infortunato durane la sfida fra Messico e Panama: l’esterno del Napoli esce dolorante a causa di un problema alla caviglia Non proprio un’amichevole quella fra Messico e Panama, o almeno non per Hirving Lozano. L’esterno messicano è stato ripetutamente steso dai giocatori avversari che, per tutto l’arco della gara, gli hanno riservato un trattamento davvero particolare a suon di falli e brutte entrate. L’ultima potrebbe ...