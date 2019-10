U&D | spoiler puntata del 15 ottobre | gioco della mela per Gemma e JeanPierre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Continuano i colpi di scena anche nel secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e che andrà in onda martedì 15a partire dalle 14:45 su Canale 5. Stando a quanto riportano le anticipazioni pubblicate su Witty tv, nel nuovo appuntamento vedremocimentarsi nel, mentre finalmente Riccardo cederà alle insistenze di Maria De Filippi e leggerà ad Ida la lettera in cui le dichiara i propri sentimenti. Uomini e donne, ilpere il suo cavaliereGalgani continuerà ad essere protagonista anche nell'appuntamento di Uomini e donne in onda su Canale 5 il prossimo 15. La dama torinese sta proseguendo la sua conoscenza con, anche se i due in settimana non sono riusciti a vedersi. La Galgani sembra essere molto presa dall'uomo e sarà Maria De Filippi a proporre alla coppia di fare ...

