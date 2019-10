Quanti errori | la Ferrari deve cambiare strada

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Lalascia Suzuka con le pive nel sacco, ancora una volta dopo Sochi, e complimentandosi signorilmente con la rivale Mercedes il sesto titolo costruttori consecutivo. Un gesto dovuto ma che non puo' non bruciare, sapendo che a tale traguardo ha contribuito con una serie diquantomeno evitabili, a fronte di una monoposto diventata dominante in qualifica e competitiva in gara. Il team principal, Mattia Binotto, punta il dito sulla necessita' di lavorare ancora sulla vettura e tiene al riparo i piloti, finiti nel mirino della critica per aver sprecato in gara il brillante uno-due delle qualifica. Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno ammesso i rispettivi, con il monegasco che oggi ha ribadito di essersi distratto in partenza e di aver sbagliato condotta nella curva che lo ha portato a scontrarsi con Max Verstappen, condizionando la gara di entrambi."Normalmente ...

