Il partito di destra Diritto e Giustizia ha stravinto le elezioni parlamentari in Polonia

Sondaggi - il partito di Renzi si ferma al 3 - 5%. Conte sempre primo tra i leader. Regionali Umbria - testa a testa tra M5s-Pd e centrodestra : Dopo settimane in calo, la Lega torna a crescere nei Sondaggi (30%) così come il partito Democratico, che recupera qualche decimale e si attesta al 21,9%, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle (20,2) e il neonato Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 3,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani presentata martedì sera a Cartabianca su Rai 3. Leggera ripresa per ...

Sondaggi - 6 su 10 bocciano il governo. Lega primo partito. Pd - M5s e sinistra in coalizione? Sarebbe un testa a testa col centrodestra : La maggioranza degli elettori ha un’opinione negativa del governo Conte 2, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la figura politica che ispira più fiducia e la Lega resta di gran lunga il primo partito con più del 30 per cento. Sono i dati principali del Sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso durante Start, il nuovo approfondimento politico della testata. In particolare, secondo la rilevazione, 6 intervistati su 10 ...