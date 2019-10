Fu stuprata e torturata | E al mio aguzzino fu scontata la pena

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Gina venne violentata eda un 19enne albanese, già condannato per violenza verso un'altra donna. Nonostante la recidiva, il ragazzo è stato condannato a 7 anni Era la notte tra il 25 e il 26 ottobre del 2016 quando Gina venna rapita,da un 19enne albanese. Ma l', scegliendo il rito abbreviato, ha avuto lo sconto died è stato condannato a 7 anni di carcere. Kavalli Enriges, secondo quanto racconta Libero, aveva già commesso violenza verso un'altra donna qualche anno prima e, per questo, era stato arrestato ma, essendo minorenne, era stato condannato a scontare lain una Residenza Sanitaria Assistenziale, quella in cui lavorava Gina. Il ragazzo, racconta la donna a Libero, "era violento e qualcuno ne sottovalutò le potenzialità. Aveva dei precedenti specifici, ciononostante era libero di ripetersi senza ...

