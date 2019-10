Fedez solo con gli slip e il dettaglio non sfugge | “Fortunata Chiara Ferragni…”

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019)ha da poco spento 30 candeline e per festeggiare ha raggiunto con la sua metà,Ferragni, e alcuni amici Muscat, in Oman. Naturalmente i Ferragnez non hanno mancato di aggiornare i rispettivi follower e tra i tanti video e scatti della vacanza uno degli ultimi filmati mostra l’influencer e fashion blogger mentre prova il narghilè. È stato il rapper a pubblicare la clip su Instagram per prendere in giro la moglie che, dopo aver tirato a pieni polmoni ha iniziato a tossire. “Quando seiFerragni ma tossisci come Roberto il baffo”, ha scritto nella didascalia del post, che cita Roberto Crema, ovvero il protagonista di tantissime televendite degli anni ‘80 e ‘90, noto, oltre all’indimenticabile baffo nero, per la sua voce “asmatica” che lo rese una vera e propria icona. I fan del rapper sono impazziti alla vista del video. E ci hanno messo il carico: tutti a prendere ...

eleesone : Vi prego qualcuno faccia un video con solo quel rumore in loop per 10 minuti - luciacapasso5 : RT @horanprf: Che bassezza quelli di Striscia che danno il tapiro a Fedez per il video in cui difende il film di Chiara. Ma perché si nasco… - nigritha_ : Io: faccio solo un tiro tanto non succede niente Sempre io: -