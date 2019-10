Enorme confusione su EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro | risposta ufficiale su beta e

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Tocca tornare nuovamente su un argomento molto caldo oggi 14 ottobre, in riferimento agli utenti che nell'ultimo anno si sono portati a casa un20 Pro. Da alcune ore a questa parte circola una voce errata in merito alla distribuzione dell'aggiornamento con10 nella sua versione definitiva, come vi ho anticipato tra le altre cose nella giornata di ieri. Equivoco evidente, con la news non veritiera che ha preso piede dapprima in Asia, poi su siti specializzati europei. Domenica mattina sono risalito a fonti autorevoli, che hanno appunto confermato un dettaglio cruciale: l'upgrade in distribuzione in queste ore per10 Pro, infatti, è "solo" una versione. Esattamente come avvenuto di recente conP30 e P30 Pro. Del resto, se questi due modelli, avviati nel percorsoda circa un mese e con scheda tecnica superiore, non siano ancora pronti per ...

