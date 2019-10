Ambiente | Costa | “Tutti gli orsi sono un bene prezioso”

Decreto Ambiente - Costa : “450 milioni per il primo passo del Green new deal” : “E’ stato appena approvato il Decreto clima. E’ un risultato importante per il Paese. Uno dei primi decreti di questo governo è sulla tutela ambientale e sul contrasto ai cambiamenti climatici”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha commentato l’approvazione in Consiglio dei Ministri, incontrando i giornalisti fuori Palazzo Chigi. Il provvedimento, sottolinea il ministro, “inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un ...

Fridays for future - Potito Ruggiero mini Iena mette alle strette il ministro dell'Ambiente Costa : Il giovanissimi protagonista della protesta solitaria Stornarella nel Foggiano, inviato della trasmissione di Italia 1 in onda giovedì 3 ottobre

Ambiente - Costa sul dl impresa : “C’è l’intesa su End of Waste” : “L’intesa raggiunta dalla maggioranza parlamentare che sostiene il governo sulla norma end of waste è una notizia bellissima, che un’intera filiera di aziende italiane leader nella tecnologia green stava aspettando da troppo tempo”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa ricordando che “dopo averci provato molte volte, finalmente abbiamo trovato l’accordo che sblocca l’end of waste, cioè il ...

Ddl Ambiente in commissione Affari costituzionali - Costa : “Sono felice - è il centro della politica nazionale e internazionale” : “Sono davvero felice che sia stato incardinato oggi al Senato, in commissione Affari costituzionali, il disegno di legge del senatore M5s Gianluca Perilli che inserirà la tutela dell’Ambiente nella Costituzione“. Parola del ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento all’avvio dell’iter riguardante la proposta di legge che inserisce nell’ articolo 9 della Costituzione la tutela dell’Ambiente, della ...

Venezia - gli attivisti per l’Ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Ambiente - Costa : “Nel mio decreto vantaggi fiscali per chi fa imprenditoria verde e vive verde” : “Sarà un decreto di supporto alle famiglie, ai consumatori e alle imprese per imporre la svolta verde. Punterà su qualità dell’aria, mobilità sostenibile, sulla creazione di aree economiche ambientali e ci saranno vantaggi fiscali per chi fa imprenditoria verde, vive verde, sviluppa verde“. Sergio Costa, il ministro dell’Ambiente riconfermato nel Conte 2, annuncia su Repubblica che porterà già nel prossimo Consiglio dei ...

#IosonoAmbiente : il 7 settembre i Carabinieri per la Biodiversità in piazza a Roccaraso e Pescocostanzo : Il 7 settembre, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro saranno in piazza con i cittadini, con una postazione attiva dalle 10 alle 13 in Via Roma a Roccarao ed un’altra dalle 16 alle 19 in Via O. Colecchi a Pescocostanzo, nell’ambito della campagna di comunicazione # IO SONO AMBIENTE, sorta dalla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e i Carabinieri Forestali, volta a promuovere comportamenti rispettosi della Natura, a ...