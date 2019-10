Concorsi per esperto linguistico e assistenti sociali | invio candidatura a novembre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 11-10-2019 ha divulgato per l'Università per Stranieri e per alcuni Comuni d'Italia ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in funzione di collaboratore ede assistente sociale, da dislocare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Bando di Concorso perL'università per stranieri di Perugia (Umbria) ha promulgato un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di figure qualificate con l'incarico di collaboratore eddi madrelingua cinese, da inquadrare a tempo indeterminato con un contratto di lavoro subordinato di diritto privato e con un monte ore annuale equivalente a 500 ore, per le necessità dei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di lingua e cultura italiana e programmi di ateneo. I ...

