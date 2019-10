Scontento per la parcella di un medico | la paga con 2 500 monetine e viene arrestato

Fonte : baritalianews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine per averto unamedica di 25 dollari utilizzando 2.500. Secondo il paziente lamedica era ingiusta e per vendetta ha deciso dirla utilizzando 2.500. Le 2.500, tutte da un centesimo di dollaro, sono state consegnate alla ragioniera dello studioche ha subito chiamato la Polizia. L’uomo è statoper comportamento molesto. L’uomo ha chiesto prima se si potevare in contanti, alla risposta affermativa ha rovesciato sulla scrivania della segretaria una quantità infinita di. L’uomo non solo ha compiuto il gesto così plateale ha chiesto inoltre allo staffdi controllare se ilmento fosse esatto.

Yavonz15 : Tg5 intervista un elettore scontento del #m5s perché il movimento si è candidato per andare sulla poltrona... Un nuovo genio - Gianni_Pisa : RT @abbate_luiggi: @Gianni_Pisa ...biscesciando nei meandri in un partito dove l'unica politica era quella del NO per fomentare lo scontent… - abbate_luiggi : @Gianni_Pisa ...biscesciando nei meandri in un partito dove l'unica politica era quella del NO per fomentare lo sco… -