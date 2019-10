Non penso che Pd e M5s andranno lontano | ha detto Salvini

Fonte : agi

(Di sabato 12 ottobre 2019) "Nonche, gli italiani non amano i traditori. E quindi noi ci prepariamo, studiamo, allarghiamo, cerchiamo di limitare i loro danni". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo, a margine di un'iniziativa elettorale al mercato di Perugia, rispondendo a una domanda sull'apertura del segretario dem Nicola Zingaretti a un'alleanza Pd-M5s, che ha parlato di un "potenziale di 47-48%". "Giudicheranno gli italiani. Io non vedo l'ora che si voti in Umbria, poi in Calabria e in Emilia Romagna" si è limitato a commentare l'ex vicepremier "verrà fatta giustizia di quello che è accaduto in queste settimane". "Credo a quello che vedo" ha proseguito parlando delle ultime mosse dell'esecutivo giallorosso "aspetto che arrivi la manovra economica in Parlamento. Oggi abbiamo scoperto un'ipotesi di tassa sui telefonini e di aumento dell'Imu. Ci ...

