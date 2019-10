Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Una notizia inaspettata per tutti ma davvero oggi 11 ottobreè letteralmentedal. Non che i device Android non possano usufruire dell'app se scaricata sul loro telefono ma chi si accinge proprio in questo momento a cercare il ben noto strumento di messaggistica nello shop delle app rimane a bocca ben asciutta. Cosa significa esattamente questa mossa, si tratta forse solo di un errore di natura tecnica? Non è un caso che il primo ad aver dato notizia di WhatsAppdalsia stato il solito informatore WABetaInfo. In questo caso, pure stimolato dai suoi tanti follower, il leaker ha appunto constatato che facendo una semplice ricerca del tool questo non compare sullodi Big G. in realtà la stessa verifica è stata effettuata nella redazione di OM con lo stesso identico risultato. Procedendo alla ricerca delle parole chiave WhatsApp ...

OptiMagazine : #WhastApp scomparso momentaneamente dal Play Store: tutto merito della dark mode? -