Morgan picchia un paparazzo nel centro di Milano e gli strappa la camicia | denunciati

Morgan picchia un paparazzo a Milano e gli strappa la camicia : denunciati entrambi : Ha picchiato un paparazzo che gli aveva chiesto soldi per non diffondere le foto che gli aveva appena scattato: Morgan si è reso così protagonista di una lite con un fotografo 29enne che lo aveva immortalato mentre passeggiava in corso Garibaldi a Milano con una ragazza. Lo riporta il Al termine della zuffa è dovuta intervenire la polizia che ha denunciato l’artista per esercizio arbitrario delle proprie ...