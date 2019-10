Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Ricercatori dell’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne hanno sviluppato Deep3DFly, un software di acquisizione del movimento basato sull’apprendimento, che utilizza viste multiple della telecamera per modellare i movimenti di una mosca in tre dimensioni. L’obiettivo finale è quello di utilizzare questa conoscenza pera forma di mosca. Lenon sono insetti che affascinano gli esseri umani, che li associano ad esperienze poco piacevoli nella vita quotidiana. Ma hanno alcune caratteristiche e abilità che possono portare alla progettazione di un nuovo design per i sistemiici. Il professor Pavan Ramdya del laboratorio Brain Mind Institute dell’EPFL, spiega che “a differenza della maggior parte dei vertebrati, lepossono arrampicarsi su quasi tutti i terreni. Possono attaccarsi a pareti e soffitti perché hanno ...

Noovyis : (L’apprendimento profondo aiuta a progettare robot simili alle mosche) Playhitmusic - - erregi69 : L’apprendimento profondo aiuta a progettare robot simili alle mosche - TutteLeNotizie : L’apprendimento profondo aiuta a progettare robot simili alle mosche -