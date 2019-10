“L’autore dell’attacco in Germania è un 27enne neonazista”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Berlino, 9 ott. (AdnKronos) – L’autore dell’attacco di Halle è un neonazista di 27 anni, Stephan Balliet, che ha diffuso tutto in diretta streaming su internet. Lo scrive il quotidiano popolare tedesco Bild. E’ stato”” ha detto il ministro tedesco dell’Interno, Horst Seehofer, parlando dell’assalto vicino alla sinagoga, dove ci sono stati . Nel filmato, scrive Bild, si vede l’estremista che si dirige verso la sinagoga a bordo di un’auto, con armi e munizioni sui sedili. Davanti al tempio ebraico, l’uomo posiziona degli ordigni esplosivi e poi cerca di entrare sparando. Fallito l’attacco alla sinagoga, il neonazista uccide una passante a sangue freddo e si dirige verso una rivendita di kebab, dove ammazza un altro uomo. Secondo il sito di Der spiegel, nel filmato si sente il neonazista gridare invettive contro gli ...

