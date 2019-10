Accadde oggi | il 9 ottobre 1967 veniva assassinato Che Guevara

Accadde oggi - 9 ottobre 1981 : muore Julio Libonatti - bomber del Torino - visse da signore e finì senza una lira : Nato a Rosario il 5 luglio 1901, Julio Libonatti è stato uno degli attaccanti più prolifici di sempre. Era forte muscolarmente, ma piccolo di statura. Un attaccante mobile, imprevedibile, capace di fiutare il gol a trenta metri di distanza. Diventa calciatore nelle giovanili del Newell’s Old Boys. Approdò giovanissimo in Nazionale e all’esordio segnò una tripletta nel 6-1 dell’Argentina all’Uruguay. Il 30 ottobre ...

Accadde oggi : nel 2001 la terribile strage di Linate con 118 morti - si temette un attacco terroristico [FOTO] : Esattamente 18 anni fa, l’8 ottobre 2001, nell’aeroporto di Linate un Boeing si schiantò contro un Cessna, causando 118 morti. Era passato poco più di un mese dall’attacco alle Torri Gemelle e il temuto fantasma del terrorismo islamico fu il primo pensiero che saltò alla mente di milioni di italian’ e non solo. Ma non si era trattato di questo. Ecco come l’ANSA raccontò quelle ore concitate. Un errore umano, nella ...

Accadde oggi - 3 ottobre 1909 : la nascita del Bologna calcio : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata molto importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo per i tifosi del Bologna, il club compie 110 anni. Il periodo più glorioso del club è quello che va dal 1932 al 1940 in cui la squadra vinse 4 scudetti e due Coppe dell’Europa centrale. Il 3 ottobre del 1909, nacque il Bologna Football Club, patrocinato da Carlo Sandoni, ...

Accadde oggi : 10 anni fa la catastrofica alluvione di Giampilieri e Scaletta Zanclea - nessun colpevole per 37 morti : Sono passati 10 anni dall’alluvione che colpì la provincia di Messina: una vera e propria bomba d’acqua investì la Sicilia nord-orientale causando una devastante alluvione, iniziata la sera del 1º ottobre 2009 e durata per tutta la notte fino al mattino del giorno successivo. Il nubifragio provocò lo straripamento dei corsi d’acqua e numerose frane, che hanno a loro volta innescarono lo scivolamento a valle di colate di fango e ...

Accadde oggi : il 23 Settembre 1122 termina la “lotta per le investiture” con il Concordato di Worms : Con il Concordato raggiunto a Worms il 23 Settembre 1122, termina la “lotta per le investiture”: l’imperatore Enrico V e papa Callisto II pongono fine alla lunga contesa che ha diviso Chiesa e Impero in materia di nomine. Spetterà al papa l’investitura dei vescovi mentre l’imperatore avrà mano libera in materia di incarichi politici. Accadde oggi: nel 1122 viene sottoscritto il Concordato di Worms, termina la ...

Accadde oggi : il 23 settembre 1940 l’ennesimo orrore nel campo di concentramento di Auschwitz : “Dopo essersi spogliati venivano portati nella camera della morte, dove i tedeschi avevano messo delle tubature per fargli credere fosse un bagno. Le bombole del gas arrivavano sempre con una macchina della Croce Rossa tedesca e due uomini delle SS. Trascorsi sei o sette minuti nelle camere, iniziavano a morire. Mezz’ora dopo, iniziava il nostro lavoro: avremmo dovuto prendere i corpi di donne e bambini innocenti e portarli ...

Accadde oggi : il 20 settembre 1870 la breccia di Porta Pia : Il 20 settembre 1870 i bersaglieri del 34° battaglione e i fanti del 39° entrano a Roma, attraverso una breccia aperta dall’artiglieria nelle mura, all’altezza di Porta Pia. Fu una delle date più imPortanti del Risorgimento italiano, perché segnò l’ultimo grande evento dell’unificazione italiana e la presa di Roma, che fino ad allora (da circa mille anni) era rimasta sotto il controllo del Vaticano. Nello scontro cadono 49 soldati ...

Accadde oggi - 7 settembre 1893 : nasce il Genoa - una delle squadre più antiche d’Italia : Il Genoa Cricket and Football Club, meglio nota come Genoa, è una delle due principali società calcistiche del capoluogo ligure. Detiene un importante primato: è la più longeva fra le squadre italiane ancora in attività, la sua nascita è avvenuta infatti il 7 settembre del 1893. Vinse gran parte dei suoi scudetti, 9 in totale, a cavallo tra l’800 e il 900. Il primo fu nel 1893, quando però i campionati duravano un solo giorno e le squadre ...

Accadde oggi - 4 settembre 2006 : muore Giacinto Facchetti - leggenda dell’Inter : Il 4 settembre 2006 moriva Giacinto Facchetti. Legò il suo nome all‘Inter dal 1960 al 1978 vincendo quattro scudetti, una Coppa Italia, due Coppe Campioni e due Intercontinentali. Con la Nazionale vinse gli Europei del 1968. Fu anche dirigente nerazzurro. Considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio, Facchetti giocava da terzino e da libero. L’esordio in A avvenne nel maggio del ’61. Per descrivere la ...

Accadde oggi - 3 settembre 1989 : muore Gaetano Scirea - uomo elegante e libero formidabile : Sono passati 30 anni dalla tragica scomparsa in un incidente d’auto di Gaetano Scirea, libero, campione del Mondo con la nazionale e d’Europa con la Juventus. Gaetano Scirea incarnava perfettamente questo ruolo, ormai scomparso. Nato il 25 maggio del 1953, esordì in Serie A con la maglia dell’Atalanta. La pagina più importante della sua carriera fu quella con la maglia della Juventus. In maglia bianconera rimase 14 ...

Accadde oggi : 160 anni fa la più violenta tempesta magnetica - l’evento di Carrington-Hodgson : Ben 160 anni fa, tra l’1 e il 2 settembre 1859 si è verificata la più violenta tempesta geomagnetica mai osservata, l’evento di “Carrington–Hodgson“: ha mandato in tilt le linee telegrafiche ed ha generato aurore boreali visibili fino a Roma e a Cuba. oggi un evento simile genererebbe blackout elettrici e renderebbe inutilizzabili gran parte dei satelliti. L’evento è stato innescato da eruzioni solari, di cui ...

Accadde oggi : 22 anni fa moriva Lady Diana e oggi emergono nuove verità - il caso potrebbe essere riaperto : Il Principe William ha descritto la morte della madre, la principessa Diana, come un “dolore senza eguali” e lo ha fatto solo di recente, dopo anni di silenzio sull’immane tragedia che ha colpito la sua famiglia. Affrontare la perdita di sua madre ha significato “dover relazionarsi con altre persone che hanno subito un lutto. Certo — ha proseguito nell’intervista — ho sentito che alcune attività svolte mi hanno avvicinato al dolore di ...

Accadde oggi - 28 agosto 1981 : muore Béla Guttmann - l’incredibile storia dell’uomo che maledisse il Benfica : Nato a Budapest nel 1899, da una famiglia di ballerini ebraici, Béla Guttmann gioca in Ungheria, Austria e Stati Uniti. Da allenatore viaggia molto: Austria, Olanda, Ungheria, Italia (con Padova e Triestina), Argentina, Cipro, Brasile, Uruguay, Svizzera, Grecia e Portogallo. Un personaggio fuori dagli schemi. A Padova non ha una paga. Il contratto prevede solo dei premi vittoria per singola partita. Particolarmente ricca di successi la sua ...

Accadde oggi - 28 agosto 2007 : muore Antonio Puerta - un destino senza scampo per l’uomo di Nervion : 25 agosto 2007. Si gioca Siviglia-Getafe, una partita come le altre. Purtroppo no, non lo sarà. Alla mezz’ora del primo tempo Antonio Puerta, difensore mancino del Siviglia, accompagna il pallone sul fondo del campo e si ferma, rimanendo qualche secondo con le mani sulle ginocchia. Poi, all’improvviso cade a peso morto in avanti. Dragutinovic, compagno di reparto, è tra i primi a soccorrerlo insieme al portiere Palop. Il centrale ...