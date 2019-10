42 000 euro da Co-Mantova per un autunno collaborativo

Decreto clima - fino 5000 euro a chi vende prodotti sfusi : Ai negozianti "che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l'igiene personale e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 5.000 euro". Lo si legge in una bozza del Decreto clima. Il contributo sara' dato "secondo l'ordine di presentazione delle domande, nel limite complessivo di 20 milioni di euro ...

Bollo auto - tassa “abbuonata” a chi tra 2000 e 2010 non ha pagato fino a 1000 euro : Le cartelle esattoriali per bolli auto non pagati tra 2000 e 2010, fino a un importo massimo di 1.000 euro, saranno stralciate proprio come gli altri debiti con l’erario inferiori a quella cifra. A confermarlo è stata la Commissione tributaria regionale Marche con la sentenza n. 692 del 16 settembre, facendo chiarezza sull’applicabilità anche alla tassa automobilistica del decreto fiscale varato l’anno scorso dal governo ...

Devoluti 40.000 euro al Vis grazie alla Roma Appia Run : Roma – Oggi, martedì 8 ottobre, a Milano nella sede della Fondazione MEDIOLANUM, è stato consegnato un assegno da € 40.000 al Vis (Volontariato Internazionale per lo sviluppo) per il sostegno del progetto di formazione tecnico-professionale, avvio di attività generatrici di reddito, integrazione sociale e sviluppo nella regione di Gambella in Etiopia. Il contributo è stato raccolto attraverso le iscrizioni alla Roma Appia Run 2019 con il ...

Bollo auto non pagato tra il 2000-2010 - condono per importi fino a 1000 euro : Ad affermarlo è la Commissione tributaria regionale Marche, con la sentenza n. 692 del 16 settembre. Il condono riguarda i bolli non pagati tra il 2000 e il 2010 e rientra nella pace fiscale varata dal governo M5S-Lega

Tenere i soldi fermi sul conto corrente è un rischio - 1000 euro in 5 anni si azzerano : I rischi della liquidità sul conto corrente sono argomento sempre di attualità per gli italiani. Secondo uno studio del 2018, l'Italia è al decimo posto come risparmi privati da parte dei cittadini. E visto che insieme ai 9 paesi che la precedono in questa particolare classifica (oltre ai colossi Usa, Cina e India, anche Germania e Francia), detiene il 73,5% della ricchezza globale, l'argomento è importante. Un articolo di approfondimento del ...

Milano : sequestrati 1 - 5 chili di droga e più di 5000 euro - due arresti : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati 1,5 chili di droga e più di 5000 euro dopo alcuni controlli nella zona di Rogoredo a Milano. La polizia ha arrestato un uomo di 22 anni e uno di 26 per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti avevano notato i due uscire da una baracca e, n

Camerino troppo stretto : ragazza disabile risarcita con 1.000 euro : Non ha potuto provare dei vestiti perché la sua sedia a rotelle non entrava nel Camerino di un negozio del bolognese. Una ragazza ha rinunciato all’acquisto scrivendo alcune mail alla catena di abbigliamento che gestisce il negozio. Non ricevendo una risposta esauriente, la giovane si è quindi rivolta a un’associazione che tutela i diritti delle persone con disabilità ed è riuscita ad ottenere un risarcimento di 1.000 euro.\\Come riporta Bologna ...

The Legend of Zelda Link's Awakening è da record in Europa con 430.000 copie vendute in tre giorni : 100 al minuto : The Legend of Zelda: Link's Awakening segna il grande ritorno in una veste completamente rivista e rinnovata su Switch di una delle opere storiche della serie. Un remake del quarto capitolo del franchise uscito originariamente sul primo Game Boy nell'ormai lontano 1993.Attraverso un comunicato, accompagnato anche da un trailer dedicato alle reazioni della critica, Nintendo ha rivelato i grandissimi risultati dell'esclusiva Switch:"The Legend of ...

Calcio - Luigi De Siervo su tv pirata : “Persi oltre un miliardo di euro. Multe tra i 2.500 e i 25.000 euro per chi continuerà” : La problematica della tv pirata è sempre al centro dell’attenzione in Italia. Gli stratagemmi usati per evitare gli abbonamenti alle pay tv e guardare tutta l’offerta Sky, DAZN ecc., pagando poco o nulla, hanno rappresentato un danno enorme alle casse del “Pallone”, che di questo si nutre. La pratica, particolarmente radicata nei nostri confini, ha portato quindi a dei grossi problemi dal punto di vista economico e le ...

Auto elettriche : i migliori modelli a meno di 30.000 euro : Quattro interessanti modelli di vetture con alimentazione elettrica acquistabili spendendo meno di 30.000 euro

Ford - Richiamo per 322.000 veicoli in Europa : La Ford ha avviato il Richiamo di circa 322.000 vetture commercializzare in Europa a causa di un possibile problema alle batterie. La campagna di riparazioni coinvolge, per lo più, la Germania e il Regno Unito.Batterie a rischio incendio. Il Richiamo, infatti, riguarda 101.000 veicoli venduti sul mercato tedesco, 56.000 dei quali oltre Manica e i restanti negli altri Paesi europei. I modelli interessati sono le Ford Mondeo, S-Max e Galaxy ...

Donna anziana dimentica in taxi borsa con dentro 14.000 - 00 euro e il tassista viaggia per 400 KM per restituirglieli : Una Donna anziana di 72 anni, Felicia Lettieri, aveva preso un taxi a New York durante il periodo di Natale. Arrivata a destinazione era scesa dimenticandosi la borsa con l’importante contenuto. Appena resasi conto della dimenticanza si era disperata convinta che mai sarebbe rientrata in possesso del suo danaro. Invece il tassista, un ragazzo benegalese, Mukul Asaduzzamman appena si è reso conto di ciò che era rimasto sul sedile ...

Energia - c’è l’intesa per il rinnovo del contratto : aumento di 120 euro per 40.000 lavoratori : La battaglia continuava da 9 mesi e aveva visto anche uno sciopero nazionale di 8 ore. Interessate 34 imprese tra cui Gruppo Eni, Snam Rete Gas, Saipem, Esso, Lukoil e Saras

Monete da 2 euro - alcune possono valere 2000 euro : ecco quali : Forse non tutti lo sanno, ma esistono in circolazione Monete da 2 euro in edizione limitata che possono valere una fortuna, fino a 2000 euro