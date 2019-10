RomaSposa 2019 | più di 45mila visitatori per il Salone Internazionale della Sposa

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) A La Nuvola grande successo per la 32a edizionemanifestazione dedicata al settore wedding, tra soluzioni green e collezioni beach bride pere damigelle. Vincono il concorso “Futura” i giovani stilisti Giada Santoro, Mara Amarosi, Giorgia Proietti e Francesca Mauri Dal matrimonio a cavallo alla bomboniera ecosostenibile con il “libro giardino”, la natura è la vera protagonista delle tendenze per le nozze 2020 e 2021. Torna la voglia di celebrare il grande giorno immersi nel verde, sia che si trattiscelta di una location bucolica che di un allestimento particolare in città che riproduce un giardino sospeso e utilizza materiali naturali come legno e fiori, inseriti in una patata. Tra grandi classici e soluzioni innovative, sono tante le novità del settore wedding che hanno catturato l’attenzione degli oltredi, il...

