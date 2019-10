Ostia | Bordoni | non c’è controllo e i cittadini sono abbandonati | via del Mar Rosso non

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma – Queste le parole di Davidedi Forza Italia, che evidenzia la situazione di degrado in cui versano via del Mare la zona circostante, con i marciapiedi invasi da piante e la pavimentazione stradale rovinata da tempo e incuria. Con idi, a seguito di numerose segnalazioni, ho effettuato un sopralluogo in Via del Mar, luogo ideale per piacevoli passeggiate grazie alla vicinanza con una vasta area boschiva che con i suoi ampi marciapiedi costituisce anche valido percorso di collegamento pedonale tra i diversi istituti scolastici presenti in zona e le aree verdi vicine. Ma queste peculiaritàpregiudicate fortemente dalla scarsa attenzione che l’Amministrazione riserva al X Municipio. I marciapiediletteralmente invasi da piante infestanti cresciute in modo spontaneo e la prolungata incuria, ha causato seri danni dove in più ...

