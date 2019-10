Il taglio del numero dei parlamentari sta arrivando

Silvia Toffanin bellissima a ‘Verissimo’. Il dettaglio dell’abito blu non sfugge : Ascolti ancora in crescita per il talk di Canale 5 ‘Verissimo’, che sabato 5 ottobre ha dominato la sua fascia d’ascolto con 2.285.000 spettatori totali e il 20.47% di share, (19.33% sul target commerciale). Ottimo riscontro anche per “Verissimo giri di valzer” che ha registrato 2.192.000 spettatori totali, share del 18.83% (18.82% sul target commerciale). Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che aveva tra i suoi ospiti la top model Bar ...

taglio parlamentari - il Conte 2 alla prova del voto sulla riforma costituzionale : cosa prevede il ddl e quali gli ostacoli prima che sia legge : E’ la legge che i 5 stelle avevano messo sul tavolo delle trattative per il governo giallorosso come condizione imprescindibile ed è anche uno dei punti su cui, fino a pochi mesi fa, M5s e Partito democratico si sono fatti la guerra. Oggi a Montecitorio il governo Conte 2 non solo affronta la discussione finale sul ddl che riduce i parlamentari, ma anche e soprattutto viene messo alla prova sulla tenuta dell’accordo fra le due forze ...

Riforme : Della Vedova - ‘Zingaretti e Renzi fermino taglio parlamentari’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘La maggioranza ripercorre il canovaccio sperimentato delle continue liti interne alla maggioranza: che se ne parli (anche) male ma che se ne parli! Da Pd e Italia Viva solo silenzio, invece, sul voto che martedì cambierà gli equilibri costituzionali mutilando la Carta fondamentale senza alcuna serietà e solo in ossequio alla ideologia antipolitica e antiparlamentare del Movimento 5 Stelle”. Lo ...

Manovra - Renzi piccona il governo : “Per taglio del cuneo fiscale quest’anno solo spiccioli” : In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, va all'attacco del governo sulla prossima legge di Bilancio: "Se tornassimo a spendere per beni e servizi quello che spendevamo con il nostro governo avremmo magicamente servita sul piatto una cifra per il cuneo fiscale degna di questo nome. Non gli spiccioli proposti quest’anno”.Continua a leggere

Manovra - Renzi : “taglio del cuneo fiscale di 3 - 4 miliardi è un pannicello caldo” : Matteo Renzi critica la scelta di proporre in Manovra solo 3,4 miliardi per ridurre il cuneo fiscale. "Un pannicello caldo", lo giudica. La replica del sottosegretario dem all'Economia Misiani: "Sbaglia. Il suo partito aveva chiesto di rimandarlo al 2021. Non siamo d'accordo. Siamo al Governo perché le tasse sui lavoratori vogliamo tagliarle. Iniziando subito, a partire da chi ne ha più bisogno".Continua a leggere

Assolombarda : per il taglio del cuneo servono 14 miliardi : Un minuto di silenzio in ricordo di Squinzi, Bonomi: «Ciao Giorgio, ci mancherai». L’assemblea accoglie con una standing ovation l’arrivo del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il sindaco di Milano Sala: «Mattarella salvezza per il mondo imprenditoriale». Presente anche il premier Conte

Manovra - oltre duecento euro in busta paga grazie al taglio del cuneo fiscale : Sarà prima di 230 euro e poi a partire dal 2021 di 500 la somma che prenderanno in più i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26mila euro lordi annui con il taglio del cuneo fiscale previsto nella nota di aggiornamento al Def. Lo ha spiegato il vice ministro dell'Economia, Antonio Misani: "

Manovra - taglio delle agevolazioni sulle ristrutturazioni casa : verso una stangata fiscale : La «Manovra più a sinistra degli ultimi anni», come la chiama Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, non dovrebbe contenere la revisione degli estimi catastali, e con essa l' aumento delle imposte sulla casa. Il condizionale è d' obbligo, perché pure in questo caso il governo dimostra di avere po

Manovra - mini-taglio del cuneo fiscale : 40 euro al mese ma solo da metà 2020 : Cinquecento euro in più al mese il prossimo anno, che diventeranno mille a regime a partire dal 2021. Il saldo finale dell'operazione cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti lo ha...

Il ticket sanitario varierà in base al reddito. 500 euro in più ai lavoratori per il taglio del cuneo : Una riduzione del cuneo che potrebbe portare almeno 500 euro in più ai lavoratori nel 2020, con l’impegno di arrivare poi a 1000 euro. Ma anche una ‘rivoluzione’ dei ticket sanitari, con il costo che sarà in base al reddito e al nucleo familiare. “Pagherà di più chi ha di più”, spiega il ministro Roberto Speranza che sta preparando un ddl ad hoc. E in più, oltre un tetto di ...

Moda capelli corti autunno-inverno : in voga taglio a scodella - le nuance ramate e castane : In questo autunno-inverno 2019-2020 si deve rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno le chiome corte. Questo hairstyle è perfetto in ogni occasione e inoltre regala un look molto sbarazzino e fresco. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Sulle passerelle di Moda di Alberta Ferretti si sono viste capigliature molto corte, sfilate e molto spettinate. Per quanto ...

Via libera della commissione Camera al taglio dei parlamentari : Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.

taglio dei parlamentari - c’è l’ok della Commissione alla Camera : Favorevole la maggioranza, no da Forza Italia e +Europa. Assenti Fratelli d’Italia e Lega. Il testo in Aula il 7 ottobre

taglio dei parlamentari - commissione della Camera approva : contrari Fi e + Europa. Assenti Lega e Fdi. Ddl in Aula il 7 ottobre : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa. Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. E’ stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ...