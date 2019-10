Clima | Colombini Cisl | ‘Costa apra confronto con sindacati’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Il Decretodeve essere rapidamente oggetto di uncon le parti sociali”. Così in una nota il segretario confederale della, Angelo. “Manca un deciso sostegno al trasporto pubblico locale e alla rottamazione dei veicoli pubblici più inquinanti. Il ministro Costa – sottolinea – dovrebbe essere coerente con l’impostazione del Presidente Conte ed aprire rapidamente un tavolo dicon le organizzazioni sindacali sui contenuti del Decreto”. Le diverse bozze in circolazione sul decreto, aggiunge, “dimostrano che si è ancora in una fase preliminare nella definizione delle diverse misure. Poiché sono misure che possono avere una notevole incidenza anche sull’occupazione e sugli sviluppi delle attività produttive, sarebbe il caso che il ministro Costa ...

