Ciclismo | Edo Maas in ospedale | bruttissimo incidente contro una macchina in discesa dal

Ciclismo - Mondiali 2019 Annemiek Van Vleuten : “Quasi non ci credo! Per me questa vittoria è come un sogno dopo le sventure olimpiche” : L’olandese Annemiek Van Vleuten ha portato a termine un delle imprese più incredibili della storia del Ciclismo, affermandosi così come nuova campionessa del mondo. Un attacco d’altri tempi che ha visto la trentaseienne vincere a mani alzate sul traguardo di Harrogate dopo 106 Km in solitaria. Subito dopo l’arrivo la legittima stanchezza si è mescolata ad una sentita commozione. “Quando ho passato il traguardo è stato un ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Samuele Battistella : “Non ci credo - sono felice per l’Italia : dormirò con la maglia iridata addosso” : L’Italia festeggia nello Yorkshire grazie a Samuele Battistella che ha conquistato un’incredibile medaglia d’oro nella prova in linea under 23 ai Mondiali 2019 di Ciclismo, il veneto ha trionfato grazie alla squalifica di Eekhoff che è stato punito per un traino nella prima fase di gara. Il 20enne, che il prossimo anno passerà professionista con la NTT, ha rilasciato le prime dichiarazioni subito dopo aver vestito la maglia ...

Ciclismo - la Trek Segafredo punta sui giovani : arriva anche Tiberi : Sarà una Trek Segafredo fortemente rinnovata e ringiovanita quella che Vincenzo Nibali si troverà a capitanare nelle prossime stagioni. La squadra guidata da Luca Guercilena ha cambiato una parte importante del proprio organico, puntando molto sui giovani e non solo su quelli della categoria under 23. Gli occhi sono stati puntati anche sugli juniores, sia per il 2020 che per il 2021, quando esordirà nel Ciclismo professionistico Antonio Tiberi. ...

Ciclismo : doppio colpo Mondiale per la Trek-Segafredo. Arrivano Quinn Simmons e Antonio Tiberi : Un doppio colpo dallo Yorkshire per la Trek-Segafredo. La compagine statunitense, tra le più importanti del World Tour, ha deciso di investire anche sui giovani dopo l’acquisto di Vincenzo Nibali. Occhi puntati sul Mondiale britannico e Arrivano due campioni iridati: per il 2020 l’americano Quinn Simmons, che proprio ieri ha dominato la prova in linea juniores, per il 2021, invece, dopo un anno tra gli under 23 nella Colpack, Antonio ...

Ciclismo - Edoardo Affini Mondiali 2019 : “Valuteremo con i tecnici la mia prova - rimane una grande dose di esperienza per il futuro” : Edoardo Affini ha fatto il suo esordio in una cronometro ai Mondiali di Ciclismo tra i professionisti chiudendo in 16esima posizione con un ritardo di 3’38” sul vincitore Rohan Dennis. La prova dell’azzurro è da considerarsi tutto sommato buona, anche se forse la Top10 era alla potata. Lo sa bene il 23enne passista azzurro che per subito dopo l’arrivo, interpellato dall’inviato di Rai Sport, non ha usato mezzi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Edoardo Affini e Filippo Ganna - due mine vaganti per l’Italia. Gli obiettivi di due giovani in ascesa : Domani, nello Yorkshire, si svolgerà la cronometro iridata dedicata ai professionisti. L’Italia, sul podio solo due volte nella storia di questa prova, nel 1994 con Andrea Chiurato e nel 2015 con Adriano Malori, entrambi secondi, in quest’occasione può finalmente sognare in grande dato che a rappresentarla ci sono due dei migliori cronoman in circolazione, entrambi, oltretutto, giovanissimi (tutti e due classe ’96), vale a dire ...

Ciclismo - il futuro di Antonio Tiberi : Trek Segafredo nel 2021? L’investitura di Nibali : “Può sbocciare in qualcosa di grande” : Antonio Tiberi ha scaldato l’Italia del Ciclismo vincendo la cronometro dei Mondiali tra gli juniores, un successo arrivato in maniera incredibile perché il laziale aveva rotto un pedale proprio nei primissimi metri e aveva dunque dovuto cambiare bicicletta perdendo una trentina di secondi: rimontato in sella ha spinto un rapporto impossibile per tutti gli avversari ed è riuscito a imporsi palesando così tutto il suo talento e una classe ...

Ciclismo - già otto acquisti per la Trek Segafredo : arriva anche Elissonde : Il 2020 sarà una sorta di anno zero per la Trek Segafredo. Reduce da una stagione deludente, con appena sette vittorie raccolte finora, la squadra diretta dal team manager Luca Guercilena è stata tra le protagoniste del ciclomercato per iniziare un nuovo ciclo. La squadra sarà ricostruita attorno a Vincenzo Nibali, uno dei grandi colpi di questo mercato, ma sarà anche molto ringiovanita con l’inserimento di due talenti in arrivo dal vivaio ...

Ciclismo - la Trek-Segafredo guarda al futuro : presi Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu per il 2021 : La Trek-Segafredo si assicura due talenti italiani per il futuro. La squadra diretta da Luca Guercilena per le prossime due stagioni punterà su Vincenzo Nibali, che nel 2020 è pronto a guidare il team nei Grandi Giri e dare spettacolo con la nuova maglia, dopo aver scelto di lasciare la Bahrain Merida per rilanciarsi in questo nuovo progetto. Lo Squalo nel 2021 sarà affiancato anche da Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu, che passeranno ...

Ciclismo - John Degenkolb lascia la Trek-Segafredo e firma un biennale con la Lotto Soudal : Il mondo del Ciclismo-mercato regala una nuova ufficialità. Il tedesco John Degenkolb, infatti, saluta la Trek-Segafredo e firma un contratto di due anni con la Lotto Soudal, per aprire un nuovo capitolo della sua carriera che, negli ultimi periodi, non ha certo vissuto i suoi momenti più brillanti. Il vincitore della Milano-Sanremo nel 2015 e della Parigi-Roubaix nel corso dello stesso anno, si è rimboccato le maniche dopo il tremendo incidente ...

Ciclismo - Degenkolb si trasferisce ufficialmente alla Lotto-Soudal : “non vedo l’ora di lavorare con Ewan” : Il corridore tedesco lascia la Trek-Segafredo per firmare un contratto biennale con la Lotto Soudal La Lotto Soudal ha un nuovo velocista, si tratta di John Degenkolb che, dalla prossima stagione, lascerà la Trek-Segafredo per passare alla formazione belga. AFP/LaPresse Il 30enne tedesco ha firmato un contratto biennale fino al 2021, cominciando così una nuova esperienza della propria carriera: “la Lotto Soudal e io abbiamo gli ...

Ciclismo femminile - Postnord Vårgårda WestSweden 2019 : nella cronosquadre si impone la Trek-Segafredo - settima Valcar : Non solo gli uomini, spazio anche al circuito World Tour al femminile per il Ciclismo su strada. Oggi è andata in scena la Postnord Vårgårda WestSweden: ormai una classica per il calendario, una cronometro a squadre in terra svedese. 35,6 chilometri completamente pianeggianti con partenza ed arrivo a Vårgårda con le migliori squadre al mondo a sfidarsi. Ad imporsi sono le statunitensi della Trek-Segafredo che succedono nell’albo ...