LIVE Virtus Bologna-Venezia basket | Serie A in DIRETTA | 24-29 | sfida Teodosic-Chappell a

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-30 2/2 Ricci Secondo falllo di De Nicolao su Ricci nella presa di posizione sotto canestro (per impedire la ricezione in questo caso). Tiri liberi per il nazionale azzurro (perché, al di là del fatto che non ha giocato in Cina ai Mondiali, lo è), rientra24-30 Segna il libero del tecnico Daye Stoppata di Gamble da una parte, Ricci abbattuto (ma senza fallo, posizione difensiva corretta nonostante le apparenze) di Daye, tutti protestano al PalaDozza, Djordjevic protesta di più e si vede recapitare il fallo tecnico 24-29 Bellissimo e complesso movimento di Gamble che appoggia i punti numero 3 e 4 della serata 22-29 Sette di fila di, c’è time out di Djordjevic che vuole fermare l’ex Avellino 22-27 Ricci con il gancio mancino, poco più di 6′ all’intervallo 20-27 Contropiede e altri due punti in ...

