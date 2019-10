L' Italia conferma l' acquisto degli F35 che il M5s non voleva | Fedeli ai

Death Stranding si mostra in un nuovo trailer che conferma il doppiaggio Italiano? : In queste ore l'account YouTube di PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Death Stranding. Questa volta non assistiamo ad un nuovo gameplay o ad un filmato musicale, ma sicuramente questa notizia farà piacere a tutti i giocatori nostrani.La particolarità infatti è che nel video Sam Bridges parla italiano, lasciando così supporre fortemente che anche il gioco sarà interamente doppiato nella nostra lingua.Attualmente non c'è ...

Giuseppe Conte convocato dal Copasir. Trump e gli 007 Italiani - il sospetto sulla conferma a Palazzo Chigi : Il Copasir convoca Giuseppe Conte per riferire sugli incontri riservati avvenuti lo scorso agosto a Roma tra il ministro americano della Giustizia William Barr, uomo di fiducia di Donald Trump, e i vertici dei servizi segreti italiani. Il sospetto è che dagli Usa abbiano chiesto ai nostri 007 un aiu

Imprese - cala l’indice manifatturiero dell’Italia a settembre : 47 - 8 punti. La Germania conferma il dato peggiore da giugno 2009 : 41 - 7 : Le condizioni del settore manifatturiero italiano peggiorano a settembre. L’indice Pmi di Ihs Markit, risultato di sondaggi condotti con i direttori acquisti delle aziende, rileva un calo a 47,8 punti dai 48,7 di agosto: è la più forte contrazione in sei mesi. La soglia dei 50 punti separa la contrazione dall’espansione. Molto peggio fa la Germania, dove a settembre l’indice Pmi manifatturiero si è attestato a 41,7 punti, il livello ...

Atletica - Mondiali 2019 : la IAAF respinge le accuse per il caldo. Confermate le 50 km di marcia nella notte Italiana : Grandi polemiche ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, nella notte si è disputata la Maratona femminile con delle temperature roventi: 31 °C e 73% di umidità, una percepita attorno ai 40 °C e ben 28 ritiri sulle 68 partenti (il 41% delle ragazze non ha terminato la prova). Le atlete si sono lamentate della condizioni ma la Federazione Internazionale ha respinto le accuse e ha confermato che questa sera (ore 23.30 locali, le 22.30 italiane) si ...

Istat conferma l’uscita lenta dalla crisi - ora l’attesa è sul debito/Pil di BankItalia : L'attesa è tutta sul nuovo debito/Pil, il dato di Bankitalia, che ci dirà da dove dovrà ripartire il nuovo governo nel difficile impegno di riduzione del debito per rispettare la procedura per disavanzi eccessivi (EDP)

Baseball - Europei 2019 : quarto inning fatale all’Italia - l’Olanda si riconferma campione continentale : L’Olanda si riconferma campione d’Europa di Baseball per il 2019, conquistando a Bonn il titolo continentale per la ventitreesima volta. In finale l’Italia non riesce a strappare la corona continentale al Paese che più di ogni altro ha contribuito a dare lustro a questo sport in chiave europea. Il punteggio finale, 1-5, è tutto frutto di quanto accade tra il quarto attacco degli oranje e il quinto degli azzurri di Gilberto ...

Antonio Merlo - un posto da sottosegretario agli Italiani all'Estero. La conferma : Pd e M5s appesi a un filo : Il governo delle poltrone, l'ha battezzato Matteo Salvini. E la partita dei sottosegretari giocata tra Pd e M5s sembra confermare la tendenza giallorossa: 42 nomine, a cui si aggiungono pure 10 viceministri, una pioggia di incarichi per far felici tutti, ma proprio tutti coloro che potrebbero essere

Moody's conferma il rating dell'Italia a Baa3 : "Improbabile che il debito scenda" : Moody’s conferma il rating dell’Italia a ‘Baa3’ e mantiene il rating ‘stabile’ con il nuovo governo giallorosso. Lo si legge in una nota dell’agenzia. Tagliate le stime di crescita per il 2019 allo 0,2% dal precedente 0,4%.“La nostra visione creditizia dell’Italia - spiegano gli economisti di Moody’s - riflette gli elevati livelli di debito pubblico, che è improbabile che ...

Governo - Moody’s conferma il rating dell’Italia con outlook stabile. “Il capo dello Stato ha ruolo forte - dà stabilità al sistema politico” : Nel giorno in cui il Governo Conte 2 si presenta al Senato per la fiducia, l’agenzia Moody’s che venerdì aveva rimandato il suo giudizio sull’Italia conferma il rating Baa3 della Penisola con outlook stabile. La sua analisi evidenzia tra l’altro come “la forza istituzionale dell’Italia sia più bassa rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell’eurozona, con politici che spesso hanno avuto un atteggiamento ...

F1 - GP Italia 2019 : nessuna sanzione per Sebastian Vettel - confermata la griglia di partenza : Tanto rumore per nulla? Sicuramente sì. Le qualifiche più incredibili della storia della F1 sono andate in scena quest’oggi a Monza (Italia), sede del 14° round del Mondiale 2019 di F1. La pole position è andata a Charles Leclerc ma il suo darsi è stato fortemente influenzato dall’agire dei piloti nel Q3, autori di una melina sul tracciato brianzolo per non offrire la scia ai rivali. Ecco che nell’ultimo tentativo, al di là del ...

Istat ed Eurostat confermano : l'economia Italiana è stazionaria : l'economia italiana è stazionaria. Nella nota mensile sull'andamento dell'economia l'Istat conferma il proseguo della fase di stagnazione che accompagna il paese dal secondo trimestre del 2018. Secondo i dati elaborati dall'Istituto di statistica il pil si è mantenuto sugli stessi livelli dei tre me

Canottaggio - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tra equipaggi confermati e graditi ritorni diversi podi possibili : L‘Italia scenderà in acqua a Linz, per i Mondiali di Canottaggio, con 18 equipaggi tra i normodotati, ma non tutti sono favoriti per la conquista di una medaglia iridata. Andiamo a scoprire quali imbarcazioni possono salire sul podio mondiale in Austria, nutrendo anche ambizioni di successo. SPECIALITA’ OLIMPICHE Confermato il quattro di coppia senior maschile campione del mondo in carica, composto da Giacomo Gentili (Fiamme ...

Vuelta a España 2019 - Richard Carapaz per la conferma dopo il Giro d’Italia. L’ecuadoriano sarà uno dei principali favoriti : Mancano poche ore alla partenza della Vuelta a España 2019, che prenderà il via sabato 24 agosto da Salinas de Torrevieja con una cronosquadre, per poi concludersi dopo tre settimane intense, senza un attimo di respiro, nella capitale spagnola Madrid; quest’ultima incoronerà sul podio di Plaza Cibeles il vincitore della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Tra i grandi favoriti per la conquista della maglia amarillo ...

Nelle montagne Italiane telefonare spesso è impossibile - come conferma questa mappatura : Chi questa estate ha trascorso qualche giorno di relax in montagna potrebbe avere avuto non poche difficoltà a sfruttare la rete cellulare per telefonare L'articolo Nelle montagne italiane telefonare spesso è impossibile, come conferma questa mappatura proviene da TuttoAndroid.