Liguria | allerta vento fra domenica e lunedì e temperature a picco

Allerta Meteo in Liguria : in arrivo raffiche di burrasca forte : Il centro Meteo Arpal ha diffuso un’Allerta Meteo per vento in previsione di locali raffiche di burrasca forte oltre i 100 km/h soprattutto sul centro-ponente, sui rilievi e allo sbocco delle valli, nella notte e fino al pomeriggio di domani, lunedì 7 ottobre. Sono attese piogge da questa sera e per tutta la notte, su buona parte della regione, in estensione dall’entroterra fin sulla costa, con bassa probabilità di rovesci o ...

Allerta Meteo Liguria : perturbazione da ovest - previsti “rovesci e temporali forti” : Preceduta da precipitazioni sparse è in arrivo da ovest una perturbazione che provocherà piogge diffuse su gran parte della Liguria, con rovesci e temporali localmente anche forti. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali, emanata da Arpal e che interesserà tutta la regione tranne l’estremo ponente. Dunque, Allerta sulle zone B, C, D, e dalle 00.00 alle 14.00 di domani mercoledi’ 2 ottobre. La ...

A seguito del declassamento dell'Allerta Meteo sulla Liguria da arancione a gialla è stato dato il via libera al match Sampdoria–Torino in programma alle 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La decisione è stata il risultato di un vertice in Prefettura con gli organi della protezione civile.

Maltempo Liguria : allerta meteo declassata da arancione a gialla : Sta transitando anche sui cieli della Liguria la prima perturbazione di matrice autunnale, che con la parte maggiormente attiva si sta concentrando più a Sud. La Protezione Civile regionale ha diffuso l’allerta meteo per temporali emanata da ARPAL, che diventa gialla su tutta la regione fino alle ore 14 di domani, lunedì 23 settembre. “La situazione che si è venuta a creare evidenzia, una volta di più, l’importanza di seguire ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una domenica di forte maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Liguria allerta Meteo Arancione per Domenica 22 Settembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Centro Funzionale decentrato Regione Liguria ha emesso un Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica, per rischio Temporali ed Idrogeologico. Liguria Allerta Idrogeologica / Idraulica per piogge diffuse e temporali Domenica 22 Settembre Dalla serata di sabato precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco interesseranno la regione da Ponente in ...

Allerta Meteo Liguria : criticità arancione su Centro e Levante Ligure : Allerta arancione per temporali sul Centro e sul Levante della Liguria dalle 9 alla mezzanotte di domani. La zona interessata va da Noli (Savona) a Sarzana (La Spezia). L’Allerta e’ gialla invece a Ponente dove scatta a mezzanotte, e nella zona interna del Centro-ponente. Lo annuncia la protezione civile regionale Una perturbazione atlantica si avvicina alla Liguria. Le piogge si annunciano diffuse per buona parte della giornata di ...

Maltempo Liguria : anticipata alle 13 la chiusura dell’allerta meteo : Confermata in Liguria la chiusura dell’allerta meteo codice giallo per temporali alle ore 14 di oggi, domenica 8 settembre per le zone c ed e; anticipata alle 13 la chiusura per la zona b (mentre alle 9 si è già chiusa l’allerta per la zona d). Tra la serata di ieri, sabato, e la notte, rovesci e temporali hanno interessato in particolare il settore centrale della regione, il Tigullio e l’entroterra spezzino. Per quanto riguarda le cumulate ...

Allerta Meteo Liguria : nuova perturbazione - criticità sul Levante : Dopo il passaggio instabile tra giovedì e venerdì, seguito da una breve pausa, la Liguria sta per essere raggiunta dalla seconda perturbazione di questo settembre. Tra il pomeriggio e la serata di oggi torneranno, dunque, piogge, rovesci, temporali e anche vento forte che interesseranno gran parte della regione, salvo l’estremo Ponente. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali, emanata da Arpal con ...

Allerta Meteo gialla fino alle 12 di domani su Genova, Savona e La Spezia per il previsto peggioramento che nelle prossime ore porterà piogge, diminuzione delle temperature e venti forti. L'Allerta è stato emanato da Arpal che annuncia il primo passaggio instabile della stagione autunnale 2019.