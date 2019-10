Gregoraci | mistero sul ritorno di fiamma con Bettuzzi | il messaggio su Instagram

Fonte : dilei

(Di domenica 6 ottobre 2019) Si tinge di giallo il gossip suldifra Elisabettae Francescodopo unpostato dall’imprenditore su. I due sono stati legati per diverso tempo dopo l’addio della showgirl calabrese a Flavio Briatore. Una love story solida che sembrava aver regalato di nuovo il sorriso a Elisabetta, ma che poco prima dell’estate era arrivata al capolinea. La modella e mamma di Nathan Falco non aveva rilasciato dichiarazioni al riguardo, mentre l’ex marito aveva detto la sua sull’addio a. In occasione delle vacanze estive, Briatore e lasi erano avvicinati ancora di più, trascorrendo insieme le ferie prima in Sardegna, poi a Capri. Un feeling che aveva fatto ipotizzare undiche però i due si erano affrettati a smentire. Poi il colpo di scena: qualche giorno fa Elisabetta è stata ...