Serie A | Petagna fa respirare la Spal | Parma battuto 1-0 a Ferrara

Serie A - la Spal vince e torna a respirare : 1-0 al Parma grazie a Petagna : Soffre, lotta, ma la Spal torna a vincere e lo fa in casa nel derby emiliano contro il Parma. Al Paolo Mazza, nel match che ha inaugurato la settima giornata di Serie A, finisce 1-0 per la squadra di mister Semplici e a trovare la firma decisiva non poteva essere altro che l'ex centravanti dell'Atal