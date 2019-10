Netflix sarà disponibile sulla piattaforma Sky Q Cosa cambia per gli abbonati

L’accordo Mediaset-Netflix sarà ufficiale l’8 ottobre : sul tavolo Stranger Things e sette film : Alzi la mano chi non aveva sentito puzza di bruciato vedendo i promo di Stranger Things 3 su Italia1. Già all'epoca abbiamo parlato di qualcosa pronto a bollire in pentola ma i rumors erano poi stati spazzati via dall'accordo che Mediaset ha stretto con Amazon Prime e che ha permesso a Made in Italy di sbarcare sulla piattaforma streaming, con poco successo in realtà. Adesso il Biscione ci riprova e questa volta punta in alto, al colosso ...

Glow 4 sarà l’ultima stagione - Netflix rinnova lo show sulle wrestlers e regala la giusta conclusione : Le gloriose lottatrici del wrestling torneranno per un'ultima volta. Netflix ha confermato che Glow 4 sarà la stagione finale della serie ispirata all'omonimo programma televisivo degli anni Ottanta. Una magra consolazione per i fan che, seppur tristi per la fine dello show, avranno comunque la giusta conclusione ai cliffhangers della terza stagione. Glow 3 ha debuttato su Netflix lo scorso 9 agosto e si è concluso con Debbie che annunciava a ...

L’ultima stagione di Tredici su Netflix sarà incentrata su Monty? “C’è ancora molto da esplorare” : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sulla terza stagione di Tredici su Netflix. L'omicidio di Bryce Walker è uno dei misteri del nuovo capitolo di 13 Reasons Why, ma non è l'unico personaggio ad avere incontrato la morte. Dopo l'arresto con l'accusa di violenza sessuale ai danni di Tyler, Montgomery De La Cruz ha deciso di togliersi la vita in carcere. Ad aggravare la sua condizione, anche l'accusa di aver ucciso il suo amico Bryce - in ...

«The I-Land» - sarà o non sarà il «Lost» di Netflix? : Le prime immagini dal set di The I-Land hanno subito fatto pensare a Lost. Gli abiti e il grooming dei personaggi richiama tantissimo le immagini impresse nella memoria collettiva di Jack, Kate, Claire, James e tutti gli altri personaggi che hanno reso cult la serie di inizio millennio. Quando si è aggiunto il trailer, le idee si sono fatte più confuse e la curiosità è aumentata. L'impressione Lost è stata ...

Chi saranno i serial killers di Mindhunter 3 su Netflix? Da Ted Bundy a Unabomber - tutti i casi che vedremo : Netflix non ha ancora ordinato Mindhunter 3, ma in rete è possibile trovare le prime speculazioni sul prossimo capitolo della serie creata da David Fincher. Acclamata da pubblico e critica, il punto di forza della narrazione sta nelle interviste di due agenti dell'FBI ai più famosi serial killer nella storia americana. La seconda stagione, approdata il 16 agosto su Netflix, ha visto in scena figure controverse realmente esistite come Charles ...

Darren Criss sarà il protagonista di Hollywood - serie di Ryan Murphy per Netflix : Darren Criss sarà protagonista e produttore di Hollywood. I trailer di Grey’s Anatomy, Mr. Robot e altri – Notizie del giorno. In questo periodo Ryan Murphy e i suoi progetti che sta realizzando per Netflix, sono al centro delle notizie del settore. Ieri su Instagram, l’attore Darren Criss ha annunciato che sarà il protagonista e produttore esecutivo di Hollywood, uno dei nuovi drama che Murphy sta sviluppando per Netflix. I ...

«Blonde» : ecco come sarà la Marilyn Monroe di Netflix : Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Non sarà una biografia fedele, ma un’elaborazione fantasiosa di quelli che sono stati i suoi successi e i suoi amori, i suoi tormenti e le sue sfide. Esattamente come nel romanzo originale di Joyce Carol Oates da cui è tratto, Blonde offrirà un ritratto intimo e interessante della vita di Marilyn Monroe, la diva per eccellenza, la femme fatale che fece strage di ...

Legacies 3 non ci sarà? Julie Plec sbarca su Netflix e i fan di The Vampire Diaries vanno in crisi : I fan dell'universo di The Vampire Diaries e The Originals sono in profonda crisi da quando hanno scoperto che Legacies 3 potrebbe essere a rischio per via di nuovi orizzonti che si sono aperti al cospetto di Julie Plec. La madre delle serie che abbiamo amato e idolatrato in questi ultimi dieci anni, si prepara a sbarcare su Netflix con un progetto tutto nuovo. Già in passato abbiamo visto altri nomi arrivare sulla piattaforma (Ryan Murphy e ...

La seconda stagione di You di Netflix sarà “più oscura” della prima : Lo scorso Natale, l'arrivo di You su Netflix è stata una sorpresa in termini di visualizzazioni. La serie cancellata da Lifetime e salvata dal colosso dello streaming avrà presto una seconda stagione, che è già in produzione da qualche mese e che si preannuncia meno edulcorata e più aggressiva della prima. Lo ha spiegato la showrunner Sera Gamble, che parlando dei nuovi episodi a Lad Bible ha annunciato una stagione "più oscura" della ...

Addio polemiche - Tredici 3 su Netflix sarà una stagione meno controversa rispetto alle precedenti : Dopo due stagioni di controversie, tra scene crude e graficamente violente, Tredici 3 su Netflix cambia completamente tono con il nuovo capitolo. Archiviata la storia di Hannah Baker, la terza stagione si focalizza sull'indagine per l'omicidio di Bryce Walker, l'odiato compagno di classe di Clay & compagni, che è stato misteriosamente assassinato. Timothy Granaderos, che interpreta il bullo della scuola Montgomery De La Cruz, ha dichiarato ...

The Witcher di Netflix : nella serie TV ci sarà anche un Geralt bambino : Tristan Ruggeri è stato scelto come attore che impersonerà Geralt da piccolo nella serie TV di The Witcher.Con l'avvicinarsi dell'uscita della serie TV, abbiamo ricevuto una serie di informazioni sulle avventure di Geralt. Ora sembra che Henry Cavill non sarà l'unico attore ad impersonare lo Strigo sul piccolo schermo. La pagina fan di The Witcher, ha scoperto un nuovo nome sulla pagina IMDB della serie TV, ovvero quello di Ruggeri.Il giovane ...