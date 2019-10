Il lancio dello Sputnik | 62 anni fa Ieri i Russi | oggi i Cinesi | lo spazio è sempre più

Legge bilancio : Governo pensa a Poste per card anti-evasione - su modello RdC : Il Governo pensa a Poste Italiane per la gestione della 'card anti-evasione', sul modello della prepagata gia' in funzione per il Reddito di cittadinanza. Questo il tema al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante nell'ambito dei lavori sulla Manovra e il decreto Legge collegato, secondo quanto riferiscono fonti tecniche a Radiocor. Il Governo sta definendo un ...

Università - il rilancio parte dal Sud : borse di studio e trasporti. Modello finlandese a scuola : Far ripartire l'Università italiana, impantanata tra fuga di cervelli e conti che non tornano. E svecchiare la scuola riducendo l'orario e usando la tecnologia per attirare...

Nuovo iPhone 11 Pro - la versione flat precederebbe il lancio di un modello meno costoso : Mondo Apple in fermento a pochi giorni dalla presentazione del Nuovo iPhone 11 Pro. Il 10 settembre 2019 l'azienda di Cupertino calerà i veli sui propri gioielli e altri prodotti inediti. In queste settimane le indiscrezioni e i rumors si sono susseguiti a spron battuto, tutti incentranti sul design di iPhone 11 e sulle nuove funzionalità del prodotto di punta Apple. Il portale specializzato iPhoneitalia.com ha raccolto un Nuovo concept che ...